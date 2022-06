Ranji Trophy Quarterfinals: कर्नाटक और यूपी मुकाबले में बॉलर हावी, 21 विकेट गिरे, कर्नाटक को 198 रन की बढ़त, जानें दूसरे दिन का हाल

Highlights उत्तर प्रदेश की टीम पहली पारी में 155 रन ही बना सकी। आईपीएल की खोज रिंकू सिंह ने 33 और मावी ने 32 रन का योगदान दिया। जूनियर विश्व कप के स्टार प्रियम गर्ग ने सर्वाधिक 39 रन बनाये।

Ranji Trophy Quarterfinals: कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मैच के दूसरे दिन मंगलवार को कुल 21 विकेट गिरे और मेजबान टीम ने दूसरी पारी के आठ विकेट 100 रन पर गंवा दिये । अपने कल के स्कोर सात विकेट पर 213 रन से आगे खेलते हुए कर्नाटक ने पहली पारी में 40 रन और जोड़े ।

श्रेयस गोपाल 80 गेंद में 56 रन (छह चौके , दो छक्के) बनाकर नाबाद रहे। उत्तर प्रदेश के लिये सौरभ कुमार ने चार, शिवम मावी ने तीन और यश दयाल ने दो विकेट चटकाये। उत्तर प्रदेश की टीम पहली पारी में 155 रन ही बना सकी। जूनियर विश्व कप के स्टार प्रियम गर्ग ने सर्वाधिक 39 रन बनाये जबकि आईपीएल की खोज रिंकू सिंह ने 33 और मावी ने 32 रन का योगदान दिया।

Stumps Day 2: Karnataka - 100/8 in 33.6 overs (V Vyshak 5 off 8, S Sharath 10 off 34) #KARvUP#RanjiTrophy#QF3