Lok Sabha Elections 2024: कानपुर में सीएम योगी की ललकार, कहा- तीसरी बार मोदी सरकार, अवस्थी को जिताएं

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 12, 2024 11:33 AM

Next

Lok Sabha Elections 2024: सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस को फिर से सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी अगर सत्ता में आएंगे, तो ये देश का अहित ही करेंगे।