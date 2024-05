Prajwal Revanna Sex Scandal: 'डीके शिवकुमार ने राजनीतिक लाभ के लिए रेवन्ना परिवार को बनाया निशाना', जेडीएस ने लगाया आरोप

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 13, 2024 09:16 AM

कर्नाटक में जेडीएस ने आरोप लगाया है कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने राजनीतिक साजिश के तहत एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले के रेवन्ना परिवार को निशाना बनाया है।