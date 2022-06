Ranji Trophy Quarterfinals: प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में पहला मौका, पहले से 9वें नंबर तक बल्लेबाज ने 50 या इससे अधिक रन बनाए...

Highlights प्रथम श्रेणी मुकाबले की किसी पारी में शीर्ष आठ बल्लेबाजों ने भी कम से कम 50 रन नहीं बनाए थे। बंगाल के खिलाड़ियों ने कमाल कर इतिहास कायम कर दिया। रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के तीसरे दिन बुधवार को शिकंजा कस दिया।

Ranji Trophy Quarterfinals: रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में कई रिकॉर्ड बन गए। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी पारी में शीर्ष नौ बल्लेबाजों ने 50 या इससे अधिक रन बनाए हो। बंगाल के खिलाड़ियों ने कमाल कर इतिहास कायम कर दिया।

इससे पहले कभी प्रथम श्रेणी मुकाबले की किसी पारी में शीर्ष आठ बल्लेबाजों ने भी कम से कम 50 रन नहीं बनाए थे। प्रथम श्रेणी पारी में कम से कम आठ बल्लेबाजों के 50 रन से अधिक बनाने का एकमात्र वाकया 1893 में हुआ था जब आस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड दौरे पर आक्स एंड कैंब टीम के खिलाफ 843 रन का स्कोर खड़ा किया था।

Innings break: Bengal - 773/7 in 218.4 overs (Akash Deep 53 off 18, Sayan Shekhar Mandal 53 off 85) #BENvJHA#RanjiTrophy#QF1