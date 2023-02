Ranji Trophy Final 2022-23: दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने से कुछ कदम की दूरी पर सौराष्ट्र की टीम!, बंगाल अभी 61 रन पीछे, देखें स्कोर

Highlights उनादकट की टीम रविवार को ही मैच खत्म करने की स्थिति में दिख रही है। 87 रन का इजाफा कर अपना स्कोर 400 रन के पार कर लिया। बंगाल ने साथ ही सौराष्ट्र को 35 रन अतिरिक्त के रूप में दिये।

Ranji Trophy Final 2022-23: कप्तान जयदेव उनादकट और चेतन सकारिया के दो दो विकेट चटकाने के बाद सौराष्ट्र की टीम अपना दूसरा रणजी ट्राफी खिताब जीतने से कुछ कदम की दूरी पर है क्योंकि मेजबान बंगाल की टीम शनिवार को यहां ईडन गार्डंस में चल रहे फाइनल के तीसरे दिन दूसरी पारी में चार विकेट गंवाकर 169 रन बनाकर जूझ रही है।

बंगाल के कप्तान मनोज तिवारी 57 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं जबकि मेजबान टीम अब भी सौराष्ट्र के पहली पारी के 404 रन के स्कोर से 61 रन से पिछड़ रही है। सौराष्ट्र के बायें हाथ के तेज गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे जिससे उनादकट की टीम रविवार को ही मैच खत्म करने की स्थिति में दिख रही है।

That's Stumps on Day 3️⃣ of the @mastercardindia #RanjiTrophy #Final Bengal fight back & trail by 61 runs, thanks to fifties from Manoj Tiwary & Anustup Majumdar 👌 @JUnadkat & @Sakariya55 with 2️⃣ wickets each Day 3 Highlights 📽️ #BENvSAU https://t.co/10RStumqZW pic.twitter.com/OOOEWUu1zl

बंगाल का तेज गेंदबाजी आक्रमण सुबह के सत्र में प्रभावी नहीं रहा जिससे सौराष्ट्र ने रात के पांच विकेट पर 317 रन के स्कोर में 87 रन का इजाफा कर अपना स्कोर 400 रन के पार कर लिया। हालांकि कल के अविजित बल्लेबाज अर्पित वसावडा (81 रन) और चिराग जानी (60 रन) जल्दी आउट हो गये लेकिन पुछल्ले बल्लेबाज प्रेरक मांकड़ (33 रन) और धर्मेंद्रसिंह जडेजा (29 रन) ने सौराष्ट्र को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। बंगाल ने साथ ही सौराष्ट्र को 35 रन अतिरिक्त के रूप में दिये।

दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी बंगाल की शुरुआत काफी खराब रही जिसमें सकारिया (50 रन देकर दो विकेट) और उनादकट (47 रन देकर दो विकेट) ने शीर्ष क्रम को पवेलियन भेजकर लंच के बाद के सत्र में उनका स्कोर तीन विकेट पर 47 रन कर दिया।

