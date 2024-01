Ranji Trophy: चेतेश्वर पुजारा ने जड़ा दोहरा शतक, सौराष्ट्र ने झारखंड के खिलाफ ली बड़ी बढ़त

Highlights चेतेश्वर पुजारा ने जड़ा दोहरा शतक पुजारा ने 317 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया सौराष्ट्र ने झारखंड के खिलाफ ली बड़ी बढ़त

Ranji Trophy: चेतेश्वर पुजारा ने झारखंड के खिलाफ खेले जा रहे रणजी ट्राफी के मैच में शानदार दोहरा शतक जड़कर टेस्ट टीम में वापसी का दावा ठोक दिया है। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए के मैच में शनिवार को दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में चार विकेट पर 406 रन बनाए थे। दिन का खेल खत्म होते समय पुजारा 157 रन पर नाबाद थे। तीसरे दिन पुजारा ने खेल फिर शानदार ढंग से शुरू किया और अपना दोहरा शतक पूरा किया। पुजारा ने 317 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया।

𝗗𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗖𝗵𝗲𝘁𝗲𝘀𝗵𝘄𝗮𝗿 𝗣𝘂𝗷𝗮𝗿𝗮! 💯💯



A spectacular 2⃣0⃣0⃣ in Rajkot from the Saurashtra batter! 👏👏



Follow the match ▶️ https://t.co/xYOBkksyYt#RanjiTrophy | #SAUvJHA | @IDFCFIRSTBank | @saucricket | @cheteshwar1pic.twitter.com/ofLZSf2qcl