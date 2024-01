Vaibhav Suryavanshi Ranji Trophy 2023-24: सचिन से आगे निकले सूर्यवंशी, 12 साल और 284 दिन की उम्र में किया रणजी डेब्यू!, कूच बिहार ट्रॉफी में दिखा चुके हैं कारनामा

Highlights प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक है। मोइन-उल-हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2023-24 मैच में बिहार के लिए खेलने उतरे। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में राजपूताना के लिए खेला था।

Vaibhav Suryavanshi Ranji Trophy 2023-24: बिहार के वैभव सूर्यवंशी दिग्गज खिलाड़ी और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए हैं। सूर्यवंशी 5 जनवरी को रिकॉर्ड प्रथम श्रेणी मैच में पदार्पण करने वाले चौथे सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। 12 साल और 284 दिन की उम्र में सूर्यवंशी ने रणजी क्रिकेट में कदम रखा।

पटना के मोइन-उल-हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2023-24 मैच में बिहार के लिए खेलने उतरे। 1942-43 सीज़न में अलीमुद्दीन 12 साल और 73 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया था। अजमेर में जन्मे अलीमुद्दीन ने बड़ौदा के महाराजा प्रतापसिंह कोरोनेशन जिमखाना में बड़ौदा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में राजपूताना के लिए खेला था।

एसके बोस ने 1959-60 में 12 साल और 76 दिन की उम्र में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था। उन्होंने जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में बिहार और असम के बीच मैच खेला था। अक्टूबर 1937 में मोहम्मद रमज़ान ने 12 साल और 247 दिन की उम्र में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था। रमज़ान ने पटियाला के बारादरी मैदान में रणजी ट्रॉफी मैच में संयुक्त प्रांत के खिलाफ मैच में उत्तरी भारत के लिए खेला।

केवल 9 खिलाड़ियों ने 13 साल की उम्र से पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया है। आकिब जावेद (1984-85), मोहम्मद अकरम (1968-69), रिजवान सत्तार (1985-86), सलीमुद्दीन (1954-55) और कासिम फ़िरोज़ (1970-71) हैं। सूर्यवंशी ने कूच बिहार ट्रॉफी के 2023 संस्करण में बिहार के लिए खेला था।

झारखंड के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 128 गेंदों पर 22 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 151 रन बनाए। इसी मैच में उन्होंने 76 रन भी बनाए। सूर्यवंशी ने भारत U19 A, भारत U19 B, इंग्लैंड U19 और बांग्लादेश U19 को शामिल करते हुए एक चतुष्कोणीय सीरीज में भी खेला। टूर्नामेंट में उन्हें 53, 74, 0, 41 और 0 के स्कोर मिले।

