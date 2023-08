WATCH: काउंटी क्रिकेट में बाउंसर गेंद पर पृथ्वी शॉ खो बैठे अपना संतुलन, स्टंप पर बल्ला मारकर हुए हिट विकेट का शिकार

Highlights शॉ को ग्रुप-बी मुकाबले में ग्लॉस्टरशायर के खिलाफ अपनी 34 रन पर अजीब तरह से हुए हिट विकेट विरोधी टीम के गेंदबाज की बाउंसर गेंद पर शॉट खेलते मसय वह गिरते हुए नजर आए घटना का वीडियो टूर्नामेंट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ऑफिशियल एक्स पर साझा किया गया है

English County:टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की किस्मत फिलहाल तो खराब चल रही है। लंबे समय से राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए तरस रहे शॉ का इंग्लिश काउंटी में डेब्यू भी सामान्य रहा। इस साल के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हाल ही में विंडीज के भारत दौरे और एशियाई खेलों 2023 के लिए चयनकर्ताओं द्वारा नजरअंदाज किए गए 23 वर्षीय खिलाड़ी ने शुक्रवार को रॉयल लंदन वन डे कप में नॉर्थम्पटनशायर के लिए पदार्पण किया, जो उनके लिए दुखद और अजीबोगरीब रहा।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें शॉ को ग्रुप-बी मुकाबले में ग्लॉस्टरशायर के खिलाफ अपनी 34 रन की पारी के दौरान शॉट खेलते हुए गिरते हुए देखा जा सकता है। जीत के लिए 279 रनों का पीछा करते हुए, नॉर्थम्पटनशायर की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने 10वें ओवर में सिर्फ 30 रन के अंदर अपने पहले पांच विकेट खो दिए। शॉ ने कप्तान लुईस मैकमैनस के साथ मिलकर अपनी टीम की डूबती नैया को संभालने की कोशिश की, लेकिन 24 रन की कठिन साझेदारी का अंत खराब चल रहे भारतीय बल्लेबाज के विचित्र तरीके से आउट होने के साथ हुआ।

16वें ओवर की आखिरी गेंद पर, पृथ्वी शॉ (34) ने ग्लॉस्टरशायर के गेंदबाज पॉल वैन मीकेरेन की शॉर्ट-पिच गेंद पर हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह संतुलन खो बैठे और अजीब तरह से जमीन पर गिर गए, जिससे उनके स्टंप्स नीचे गिर गए। इसके बाद ग्लॉस्टरशायर के दो खिलाड़ियों ने उसे खड़े होने में मदद की। घटना का वीडियो टूर्नामेंट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ऑफिशियल एक्स पर साझा किया गया है।

HIT WICKET!!!! 🚀



Paul van Meekeren with a fierce bumper that wipes out Prithvi Shaw who kicks his stumps on the way down. What a delivery! Shaw goes for 34.



Northants 54/6.#GoGlos 💛🖤 pic.twitter.com/EMYD30j3vy