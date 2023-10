Player of the Month awards 2023: दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी आईसीसी पुरस्कार में शामिल, दो खिलाड़ी दे रहे टक्कर, देखें लिस्ट

Highlights मोहम्मद सिराज हाल में समाप्त हुए एशिया कप फाइनल में छह विकेट झटके थे। शुभमन गिल अपने दूसरे प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने की उम्मीद कर रहे होंगे। सीमित ओवरों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद नामांकित होने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं।

Player of the Month awards 2023: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आज सितंबर के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों के लिए खिलाड़ी का चयन किया। आईसीसी वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर एक गेंदबाज भारतीय तेज बॉलर मोहम्मद सिराज, भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और इंग्लैंड के खिलाड़ी डेविड मलान में टक्कर है।

मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी प्रदर्शन के साथ 2023 एशिया कप के फाइनल में भारत की सफलता के मुख्य वास्तुकार थे। सिराज हाल में समाप्त हुए एशिया कप फाइनल में छह विकेट झटके थे। एशिया कप में शानदार रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भी शुभमन गिल अपने दूसरे प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने की उम्मीद कर रहे होंगे।

