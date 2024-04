PBKS vs SRH: कौन हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए फिफ्टी लगाने वाले ऑलराउंडर नितीश रेड्डी?

Highlights पंजाब किंग्स के खिलाफ आंध्र प्रदेश के नितीश रेड्डी ने दबाव में अर्धशतक बनाया मध्यम गति के ऑलराउंडर ने SRH के लिए 37 गेंदों में 64 रन बनाए सनराइजर्स हैदराबाद ने उनके बेस प्राइस 20 लाख में खरीदा था

PBKS vs SRH, IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल में) मंगलवार को मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मैच के दौरान आंध्र के नितीश रेड्डी ने दबाव में अर्धशतक बनाया। 20 वर्षीय ऑलराउंडर ने इस दौरान अपना सर्वोच्च टी20 स्कोर भी दर्ज किया। उन्हें आईपीएल 2023 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने उनके बेस प्राइस 20 लाख में खरीदा था।

नीतीश ने 17 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें 20.96 की औसत और एक शतक और दो अर्धशतकों के साथ 566 रन बनाए हैं। उन्होंने इन मैचों में 22.96 की औसत से 52 विकेट भी लिए हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2020 में केरल के खिलाफ आंध्र के लिए पदार्पण किया, निचले क्रम में 60 गेंदों में 39 रन बनाकर आंध्र को सात विकेट से जीत दिलाने में मदद की।

That was just a glimpse from Nitish.

Invest in him. He’s the next big thing not just in franchise cricket.

Batter who can bowl medium pace. Rare commodity!