PBKS vs MI IPL 2025: 619 रन के साथ सबसे आगे सूर्यकुमार यादव, पीछे रह गए सचिन, रोहित और सिमंस, देखिए लिस्ट

PBKS vs MI Live Score, IPL 2025: सूर्यकुमार यादव सोमवार (26 मई) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए कई आईपीएल सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले मुंबई इंडियंस (MI) खिलाड़ी बन गए। इससे पहले उन्होंने आईपीएल 2023 में 605 रन बनाकर यह आंकड़ा पार किया था। सोमवार को उन्होंने काइल जैमीसन के खिलाफ सूर्यकुमार के स्पेशल छक्के के साथ यह कारनामा किया। तीन गेंदों और दो चौकों के बाद सूर्यकुमार ने लगातार 14वीं बार 25 रन का आंकड़ा पार किया, जो टी20 में एक नया विश्व रिकॉर्ड है।

PBKS vs MI Live Score, IPL 2025: एक आईपीएल सीज़न में एमआई के लिए सर्वाधिक रन

619* - सूर्यकुमार यादव (2025)

618 - सचिन तेंदुलकर (2010)

605 - सूर्यकुमार यादव (2023)

553 - सचिन तेंदुलकर (2011)

540 - लेंडल सिमंस (2015)

538 - रोहित शर्मा (2013)।

PBKS vs MI Live Score, IPL 2025: आईपीएल सीज़न में सबसे ज़्यादा बार 25 से ज़्यादा रन बनाने वाले-

14* - सूर्यकुमार 2025 में

13 - केन विलियमसन 2018 में

13 - शुभमन गिल 2023 में।