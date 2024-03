Imad Wasim: पाकिस्तान के इमाद वसीम ने संन्यास पर लिया यू-टर्न, टी20 विश्व कप 2024 के लिए होंगे उपलब्ध

Highlights पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने संन्यास से वापसी की घोषणा की है वह जून में आगामी टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की राष्ट्रीय पुरुष टीम के लिए उपलब्ध होंगे उन्होंने कहा, 23 मार्च को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से परामर्श करने के बाद यह फैसला किया

Imad Wasim: पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने संन्यास से वापसी की घोषणा की है, जिससे वह जून में आगामी टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की राष्ट्रीय पुरुष टीम के लिए उपलब्ध होंगे। इमाद वसीम ने कहा कि उन्होंने शनिवार, 23 मार्च को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से परामर्श करने के बाद यह फैसला किया। इमाद वसीम ने अपने रिटायरमेंट यू-टर्न की घोषणा करते हुए एक भावनात्मक नोट साझा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। गौरतलब है कि पिछले साल एकदिवसीय विश्व कप टीम से बाहर किए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।

इमाद वसीम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पीसीबी अधिकारियों से मुलाकात के बाद, मैंने अपनी सेवानिवृत्ति पर पुनर्विचार किया है और आईसीसी टी20ई विश्व कप 2024 तक टी20आई प्रारूप में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अपनी उपलब्धता की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैं भरोसा जताने के लिए पीसीबी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे अंदर और मैं अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। पाकिस्तान पहले आता है!"

I am happy to announce that pursuant to meeting PCB officials, I have reconsidered my retirement and am delighted to declare my availability for Pakistan cricket in T20i format leading up to ICC T20i World Cup 2024.



I would like to thank the PCB for reposing trust in me and I…