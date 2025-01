PAK vs WI, 2nd Test: टूटा 34 साल पुराना रिकॉर्ड?, वेस्टइंडीज ने घर में घुसकर पाकिस्तान को 120 रन से कूटा, सीरीज 1-1 से बराबर, केविन, वारिकन और मोती ने झटके 10 विकेट

Highlights PAK vs WI, 2nd Test: जोमेल वारिकन को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। PAK vs WI, 2nd Test: जोमेल वारिकन को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। PAK vs WI, 2nd Test: पाकिस्तान की टीम 133 पर आउट हो गई।

PAK vs WI, 2nd Test: आखिर वहीं हुआ। दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज ने घर में घुसकर पाकिस्तान को 120 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। पहला टेस्ट पाकिस्तान ने 127 रन से जीता था। वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजों के टर्निंग पिच पर दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 254 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा था। वह 34 साल बाद पाकिस्तान में मैच जीता। पाकिस्तान का शीर्ष क्रम लगातार दूसरी दफा अपने ही बनाए गए स्पिन जाल में फंसकर चरमरा गया। पाकिस्तान की टीम 133 पर आउट हो गई। केविन सिंक्लेयर ने 3 और जोमेल वारिकन ने 5 विकेट लिए। गुडाकेश मोती ने 2 विकेट लिए।

केविन सिंक्लेयर ने वेस्ट इंडीज की स्पिन तिकड़ी का नेतृत्व में मुल्तान में दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। साहसी वेस्टइंडीज ने मेजबान टीम को मुल्तान स्टेडियम की घूमती पिच पर नाक में दम कर दिया। तीन दिन में 40 विकेट गिरे और रन के लिए बल्लेबाज तरस गए। जब खिलाड़ी खुशी से झूमते हुए वारिकन को पकड़ लिया और दर्शकों के लिए यादगार पल था।

वेस्टइंडीज ने 2024 की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में 1-1 सीरीज़ ड्रॉ के साथ की। उन्होंने 2025 की शुरुआत पाकिस्तान में 1-1 सीरीज़ ड्रॉ के साथ की है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक ऐसी पिच तैयार की जो उनके स्पिनरों के अनुकूल थी। पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने 2025WTC चक्र को हार के साथ समाप्त किया।