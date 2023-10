Pakistan vs Sri Lanka ODI World Cup 2023: विश्व कप में पाकिस्तान 8-0 से आगे, सबसे आगे रिजवान, पाक टीम ने रच दिया इतिहास, टूटे कई रिकॉर्ड, देखें

Highlights विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत है। लंका ने कुसल मेंडिस और सदीरा समरविक्रमा के शतकों के दम पर बोर्ड पर 344 रन बनाए। विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल रन-चेज़ भी है।

Pakistan vs Sri Lanka ODI World Cup 2023: आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। स्कोरलाइन अब 8-0 है! विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल रन-चेज़ भी है। लंका ने कुसल मेंडिस और सदीरा समरविक्रमा के शतकों के दम पर बोर्ड पर 344 रन बनाए।

यह वनडे में पाकिस्तान के लिए दूसरा सबसे बड़ा सफल लक्ष्य है और वनडे में श्रीलंका के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। श्रीलंका के 345 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने रिजवान की 121 गेंद में आठ चौकों और तीन छक्कों से नाबाद 131 की पारी और पहला शतक जड़ने वाले शफीक (103 गेंद में 113 रन, 10 चौके, तीन छक्के) के साथ उनकी तीसरे विकेट की 176 रन की साझेदारी से 48.2 ओवर में चार विकेट पर 345 रन बनाकर जीत दर्ज की।

वनडे में पाकिस्तान के विकेटकीपरों का सर्वोच्च स्कोरः

131* - मोहम्मद रिज़वान बनाम श्रीलंका, हैदराबाद, 2023*

124 - कामरान अकमल बनाम वेस्टइंडीज, ब्रिस्बेन, 2005

116* - कामरान अकमल बनाम ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, 2009

115 - मोहम्मद रिज़वान बनाम ऑस्ट्रेलिया, शारजाह, 2019*।

विश्व कप में उच्चतम रन चेसः

345, पाक बनाम SL, हैदराबाद, 2023*

328, आयरलैंड बनाम इंग्लैंड, बेंगलुरु, 2011

322 BAN बनाम WI, टॉनटन, 2019

319 BAN बनाम SCO, नेल्सन, 2015

313 एसएल बनाम ज़िम न्यू प्लायमाउथ, 1992।

एक वनडे मैच में सर्वाधिक शतकः

4 - PAK बनाम AUS, लाहौर, 1998

4 - IND vs AUS, नागपुर, 2013

4 - PAK बनाम SL, हैदराबाद, 2023*

विश्व कप में बिना किसी हार के किसी टीम के खिलाफ सर्वाधिक जीतः

8 - पाकिस्तान बनाम श्रीलंका*

7 - भारत बनाम पाकिस्तान

6 - वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे

वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के लिए सर्वोच्च स्कोरः

160 - इमरान नज़ीर बनाम ZIM, किंग्स्टन, 2007

131* - मोहम्मद रिज़वान बनाम श्रीलंका, हैदराबाद, 2023*

119* - रमीज़ राजा बनाम न्यूज़ीलैंड, क्राइस्टचर्च, 1992

114 - आमेर सोहेल बनाम ZIM, होबार्ट, 1992

एक ही मैच में दोनों टीमों के लिए शतक बनाने वाला नंबर 4ः

एबी डिविलियर्स (107) और ततेंदा ताइबू (107), हरारे, 2007

युवराज सिंह (150) और इयोन मोर्गन (102), कटक, 2017

श्रेयस अय्यर (103) और रॉस टेलर (109*), हैमिल्टन, 2020

आरोन जोन्स (123) और कैलम मैकलियोड (117), एबरडीन, 2022

समरविक्रमा (108), एम रिज़वान (131*), हैदराबाद, 2023*।

रिजवान ने सऊद शकील (31) के साथ भी चौथे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी की। शफीक विश्व कप में पाकिस्तान की ओर से पदार्पण करते हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। श्रीलंका ने इससे पहले मेंडिस और समरविक्रम के शतक से नौ विकेट पर 344 रन बनाए जो विश्व कप में किसी पूर्ण सदस्य देश के खिलाफ टीम का सर्वोच्च स्कोर है।

Tons from Abdullah Shafique and Mohammed Rizwan guide Pakistan to the most successful chase in @cricketworldcup history

मेंडिस ने 77 गेंद में 122 रन की पारी खेली जो विश्व कप के इतिहास में श्रीलंका की ओर से सबसे तेज शतक है। समरविक्रम ने अपने पहले एकदिवसीय शतक के दौरान 89 गेंद में 108 रन की पारी खेली। मेंडिस ने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबदबा बनाते हुए अपनी पारी में 14 चौके और छह छक्के मारे।

FIVE centuries in one day as the runs keep flowing at the #CWC23 ⚡️



It's also the first time four batters have notched up 💯 in a single ICC Men's CWC match. pic.twitter.com/rQIxk8xDQ0 — ICC (@ICC) October 11, 2023