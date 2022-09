Pakistan vs England T20 2022: सात मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे, पाकिस्तान को 63 रन से हराया, हैरी ब्रूक ने किया धमाका, 35 गेंद, 81 रन, 8 चौका और 5 छक्के

Highlights इंग्लैंड ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 221 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 158 रन बना सकी। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने धमाका कर दिया। 35 गेंद में नाबाद 81 रन बनाए, जिसमें 8 चौका और 5 छ्क्के शामिल हैं।

Pakistan vs England T20 2022: इंग्लैंड ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 63 रन से करारी शिकस्त दी। 7 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे हो गया है। पहला टी20 मैच इंग्लैंड ने दूसरा मैच पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीता था। हैरी ब्रूक प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

England have made a habit of scoring big totals this year 👏 #PAKvENG pic.twitter.com/9kFUej5A13

इंग्लैंड ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 221 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 158 रन बना सकी। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने धमाका कर दिया। 35 गेंद में नाबाद 81 रन बनाए, जिसमें 8 चौका और 5 छ्क्के शामिल हैं।

England take a lead in the series with a big win in Karachi 🙌🏻#PAKvENG | https://t.co/7OqaLW83qrpic.twitter.com/j2DUyaSSYt