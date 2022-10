Pakistan vs England T20 2022: सॉल्ट ने आजम की पारी पर पानी फेरा, इंग्लैंड ने सीरीज 3-3 से बराबर किया, 33 गेंद पहले मारी बाजी, निर्णायक मैच 2 अक्टूबर को

Highlights 41 गेंद में नाबाद 88 रन की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 3 छक्का शामिल हैं। इंग्लैंड ने 7 मैचों की सीरीज 3-3 से बराबर कर दिया। अंतिम और निर्णायक मैच 2 अक्टूबर को कराची में खेला जाएगा।

Pakistan vs England T20 2022: इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने कमाल का प्रदर्शन किया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को छठे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 8 विकेट से मात दी। सॉल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। साल्ट ने 41 गेंद में नाबाद 88 रन की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 3 छक्का शामिल हैं।

