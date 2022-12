Pakistan vs England 2022: 39 साल का रिकॉर्ड टूटा, गॉवर से 19 रन आगे निकले ब्रूक, पाकिस्तान के खिलाफ एक सीरीज में ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, तीन टेस्ट और 3 शतक

Highlights तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। दो विकेट पर 170 रन पर पहुंचा कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

Pakistan vs England 2022: इंग्लैंड ने हैरी चेरिंगटन ब्रूक ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। 39 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। ब्रूक ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड गॉवर से आगे निकल गए। तीन टेस्ट मैच में तीन शतक लगाए। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

Player of the Match in Karachi and Player of the Series 👏 Harry Brook, what a talent 🌟 #PAKvENG pic.twitter.com/ni2w3IoPzP

बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने तीनों टेस्ट मैच में शतक जमाए। उन्होंने तीन मैचों में 468 रन बनाए और सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गॉवर ने 1983 में 449 रन बनाए थे। वह डेविड गॉवर से आगे निकल गए और पाकिस्तान में एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।

इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को आठ विकेट से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इंग्लैंड ने सुबह जब अपनी पारी शुरू की तो उसे जीत के लिए केवल 55 रन की दरकार थी। उसने 38 मिनट में ही अपना स्कोर दो विकेट पर 170 रन पर पहुंचा कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

यह पहला अवसर है जबकि पाकिस्तान को अपनी धरती पर तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के 18 वर्षीय रेहान अहमद (48 रन देकर पांच विकेट) की शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तान दूसरी पारी में 216 रन पर आउट हो गया था और उसने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 167 रन का लक्ष्य रखा था।

Hundred in first Test.

Hundred in second test.

Hundred in third test.



23-year-old, playing his first away Test series has scored 3 hundreds in 3 matches - Sensational Harry Brook. pic.twitter.com/yHi7SpukFI