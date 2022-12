Pakistan vs England 2022: इंग्लैंड ने 3-0 से किया क्लीन स्वीप, पाकिस्तान ने घरेलू धरती पर लगातार चौथा टेस्ट मैच गंवाया, जानें मैन ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights इंग्लैंड ने अपने आक्रामक रवैये के कारण इस सीरीज में क्लीनस्वीप किया। नेशनल स्टेडियम में खेले गए 45 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की तीसरी और पिछले 15 वर्षों में पहली हार है। नेशनल स्टेडियम को पाकिस्तान का किला माना जाता है।

Pakistan vs England 2022: इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर सूपड़ा साफ कर दिया। पाकिस्तान ने घरेलू धरती पर लगातार चौथा टेस्ट मैच गंवाया है। कराची में तीसरी हार है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पाकिस्तान के घर में ऐसा पहली बार हुआ है।

इंग्लैंड ने अपने आक्रामक रवैये के कारण इस सीरीज में क्लीनस्वीप किया। बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने तीनों टेस्ट मैच में शतक जमाए। उन्होंने तीन मैचों में 468 रन बनाए तथा उन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। इसके साथ ही प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किया गया।

पाकिस्तान ने घरेलू धरती पर लगातार चौथा टेस्ट मैच गंवाया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने उसे दो टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में पराजित करके 1-0 से सीरीज जीती थी। नेशनल स्टेडियम को पाकिस्तान का किला माना जाता है। नेशनल स्टेडियम में खेले गए 45 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की यह केवल तीसरी और पिछले 15 वर्षों में पहली हार है।

इंग्लैंड पहली टीम था जिसने 2000 में पाकिस्तान को यहां टेस्ट मैच में हराया था। इसके सात साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने नेशनल स्टेडियम में जीत दर्ज की थी। इंग्लैंड ने मंगलवार को तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को आठ विकेट से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया।

इंग्लैंड ने सुबह जब अपनी पारी शुरू की तो उसे जीत के लिए केवल 55 रन की दरकार थी। उसने 38 मिनट में ही अपना स्कोर दो विकेट पर 170 रन पर पहुंचा कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह पहला अवसर है जबकि पाकिस्तान को अपनी धरती पर तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा।

