Pakistan vs England 2022: पाकिस्तान को 202 रन पर समेटा, इंग्लैंड की कुल बढ़त 281, पदार्पण मैच में 10 विकेट लेने वाले पाक के दूसरे गेंदबाज

Highlights हैरी ब्रूक (नाबाद 74) और बेन डकेट (79) ने अर्धशतकीय पारी खेली। स्टंप्स के समय ब्रूक के साथ कप्तान बेन स्टोक्स क्रीज पर मौजूद थे। इंग्लैंड की पारी 281 रन पर सिमटी थी।

Pakistan vs England 2022: पदार्पण कर रहे तेज गेंदबाज अबरार अहमद के मैच में 10 विकेट लेने के बाद भी इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां दूसरी पारी में पांच विकेट पर 202 रन बना कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। दिन के पहले सत्र में पाकिस्तान की पहली पारी को 202 रन पर समेटने के बाद इंग्लैंड की कुल बढ़त 281 रन की हो गयी।

इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में हैरी ब्रूक (नाबाद 74) और बेन डकेट (79) ने अर्धशतकीय पारी खेली। स्टंप्स के समय ब्रूक के साथ कप्तान बेन स्टोक्स क्रीज पर मौजूद थे। अहमद ने मैच के पहले दिन 114 रन देकर सात विकेट लिये थे जिससे इंग्लैंड की पारी 281 रन पर सिमटी थी। पाकिस्तान ने भी हालांकि दूसरे दिन 37 रन के अंदर सात विकेट खोकर मैच से अपनी पकड़ गंवा दी।

अहमद ने मैच की दूसरी पारी में इंग्लैंड के तीन बल्लेबाजों को चलता किया और सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली (03) को सटीक थ्रो पर रन आउट किया। वह पदार्पण मैच में 10 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के दूसरे गेंदबाज बने। श्रृंखला में अब तक आक्रामक बल्लेबाजी करने वाली इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में संभल कर बल्लेबाजी की।

England in strong position at stumps on day two

मैच में अपना दूसरा अर्धशतक लगाने वाले डकेट को बाबर आजम ने आसान कैच टपकाकर जीवन दान दिया लेकिन अहमद ने दिन के आखिरी सत्र में उन्हें बोल्ड किया। अहमद ने इससे पहले विल जैक्स (04) और पूर्व कप्तान जो रूट (21) के विकेट चटकाया।

इस 24 साल के स्पिनर की पारी की शुरुआती ओवर में की गयी गुगली को जैक्स पढ़ने में विफल रहे और फिर अब्दुल्ला शफीक ने एक हाथ से शानदार कैच लपक के रूट की पारी को खत्म किया। ओली पोप (04) भी निराशाजनक तरीके से रन आउट हुए। पहले टेस्ट में 153 और 87 रन की पारी खेलने वाले ब्रूक ने इस मैच में भी नाबाद अर्धशतक लगाकर इंग्लैंड का दबदबा कायम रखा।

इससे पहले बायें हाथ के स्पिनर जैक लीच ने दिन के शुरुआती सत्र में तीन विकेट लिये जबकि कामचलाऊ गेंदबाज जो रूट ने दिन के एक ओवर में दो विकेट लिये जिससे पाकिस्तान की टीम ने लंच के विश्राम से पहले 95 रन के अंदर आठ विकेट गंवाये और 202 रन पर आउट हो गयी। लीच ने 98 रन देकर चार विकेट लिए जबकि रूट ने 23 रन देकर दो।

Abrar Ahmed's dream debut



He becomes just the second Pakistan bowler to take a ten-wicket match haul on debut