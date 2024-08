Pakistan vs Bangladesh: पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद कोच जेसन गिलेस्पी से भिड़े, वायरल हुआ वीडियो, देखिए

Highlights पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद कोच जेसन गिलेस्पी से भिड़े बहस का ये वीडियो लाइव प्रसारण के दौरान कैमरे में कैद हो गया

Pakistan vs Bangladesh: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है। इस दौरान पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद का ड्रेसिंग रूम में कोच जेसन गिलेस्पी के साथ बहस करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा गया कि रावलपिंडी टेस्ट के दौरान ड्रेसिंग रूम में गिलेस्पी के सामने खड़े होकर शान मसूद चिल्ला रहे हैं। कैमरे की मदद से दूर से शूट किया गया ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल शान मसूद और गिलेस्पी के बीच तीखी बहस का ये वीडियो लाइव प्रसारण के दौरान कैमरे में कैद हो गया। फिर वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ड्रेसिंग रूम में प्रवेश करते समय मसूद को गिलेस्पी के साथ गुस्से में बात करते देखा जाता है और वह बार-बार रुकते हैं और अपने हाथों से इशारा करते हुए गुस्से में वापस मुड़ते हैं। हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों के बीच किस बात के लेकर माहौल गर्माया।

Shan Masoods Animated discussion with Gillespie!!! Something brewing in Pak Cricket ..#PakistanCricket#PAKvBANpic.twitter.com/VnIa2qtEKI