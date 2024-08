PAK vs BAN Score 2024: 16 रन पर 3 विकेट, 158 पर 4, ऐसे मात खाए बांग्लादेशी बॉलर, सैम और सऊद ने कील ठोक पाकिस्तान को संकट से उबारा, बाबर 0 रन पर फुस्स

Highlights Pakistan vs Bangladesh, 1st Test live updates 2024: Pakistan vs Bangladesh, 1st Test live updates 2024: Pakistan vs Bangladesh, 1st Test live updates 2024:

Pakistan vs Bangladesh, 1st Test live updates 2024: बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने अनुकूल हालात का फायदा उठाकर पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को समेटा लेकिन सैम आयुब और सऊद शकील के अर्धशतक से मेजबान टीम पहले क्रिकेट टेस्ट के मौसम से प्रभावित पहले दिन चार विकेट पर 158 रन बनाने में सफल रही। सुबह बारिश के कारण टॉस में साढ़े चार घंटे का विलंब हुआ। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जल्द ही पाकिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर 16 रन कर दिया। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज आयुब (56) और उप कप्तान शकील (नाबाद 57) ने इसके बाद चौथे विकेट के लिए 98 रन की तेज साझेदारी करके पारी को संभाला। तेज गेंदबाज हसन महमूद (33 रन पर दो विकेट) ने आयुब को तीसरी स्लिप में कैच हराके इस साझेदारी को तोड़ा।

आयुब ने 98 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का मारा। दिन का खेल खत्म होने पर विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर शकील का साथ निभा रहे थे। इससे पहले बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शंटो ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया जिसे उनके गेंदबाजों ने सही साबित किया।

हसन ने अब्दुल शफीक (02) को चौथे ही ओवर में पवेलियन भेजा जिनका गली में जाकिर हसन ने शानदार कैच लपका। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद (06) विवादास्पद फैसले का शिकार हुए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शोरीफुल इस्लाम (30 रन पर दो विकेट) की गेंद पर मैदानी अंपायर ने उन्हें विकेट के पीछे कैच आउट नहीं दिया।

लेकिन डीआरएस लेने पर टीवी अंपायर डेरेन गफ ने उन्हें आउट करार दिया। मसूद मैदानी अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो से बहस करने के बाद निराश होकर वापस लौटे। बाबर आजम भी इसके बाद शोरीफुल की गेंद लेग साइड पर फ्लिक करने की कोशिश में विकेटकीपर लिटन दास के हाथों लपके गए। वह खाता भी नहीं खोल पाए।