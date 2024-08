Pakistan announces playing XI: 21 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज, शान मसूद की अगुवाई में टीम की घोषणा, देखें पाकिस्तान की प्लेइंग XI

Highlights Pakistan announces playing XI PAK vs BAN: सलमान अली आगा और उप-कप्तान सऊद शकील स्पिनर होंगे। Pakistan announces playing XI PAK vs BAN: पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाना है। Pakistan announces playing XI PAK vs BAN: शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली को शामिल किया है।

Pakistan announces playing XI PAK vs BAN: पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ बुधवार (21 अगस्त) से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है। शान मसूद की अगुवाई वाली मेजबान टीम ने शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली को शामिल किया है। सलमान अली आगा और उप-कप्तान सऊद शकील शुरुआती टेस्ट के लिए पाकिस्तान के लिए एकमात्र स्पिन विकल्प उपलब्ध हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आमिर जमाल को सोमवार को टीम से रिलीज कर दिया गया और फिटनेस पर काम करने कहा गया।

Pakistan announces playing XI PAK vs BAN: टेस्ट मैच कार्यक्रम-

1. 21- 25 अगस्त, पहला टेस्ट, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी

2. 30 अगस्त-03 सितंबर, दूसरा टेस्ट, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी।

Pakistan announces playing XI PAK vs BAN: पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग XI-

अब्दुल्ला शफीक, सईम अयूब, शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, सऊद शकील (उपकप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली।

बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान कराची की जगह रावलपिंडी में खेलेगा दूसरा टेस्ट

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने नेशनल स्टेडियम में चल रहे नवीनीकरण कार्य के कारण बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट को कराची से रावलपिंडी में स्थानांतरित करने का फैसला किया। यह निर्णय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) से बातचीत के बाद लिया गया है। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाना है।

पीसीबी ने पहले कहा था कि दूसरे टेस्ट मैच (30 अगस्त से तीन सितंबर) को कराची में खाली स्टेडियम में खेला जायेगा। पाकिस्तान अगले साल आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा और इसी के मद्देनजर कराची स्थित नेशनल स्टेडियम का नवीनीकरण किया जा रहा है।

पीसीबी की ओर से जारी बयान के मुताबिक हमारे निर्माण विशेषज्ञों ने हमें आयोजन स्थल की तैयारी के लिए समय-सीमा के बारे में अवगत कराया। उन्होंने सलाह दी कि मैच के दौरान निर्माण जारी रह सकता है और इसके शोर से खिलाड़ियों को परेशानी हो सकती है।’’ इसके साथ ही निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल खिलाड़ियों, अधिकारियों, प्रसारकों और मीडिया के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है।

बांग्लादेश के साथ कोचिंग अनुबंध पूरा करना चाहते हैं हथुरुसिंघा

बांग्लादेश के मुख्य कोच चंडिका हथुरुसिंघा देश में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के साथ 2025 तक अपना अनुबंध तक पूरा करने के इच्छुक हैं। उथल-पुथल के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में भी बड़े बदलाव की प्रबल संभावना है।

श्रीलंका के 55 वर्षीय हथुरुसिंघा ने सोमवार को रावलपिंडी में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने जो भी तारीख हैं, उस तक के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और मैं उस अवधि को पूरा करने के लिए उत्सुक हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर बोर्ड बदलता है और नए लोग बदलाव करना चाहते हैं, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है।

(अगर) वे चाहते हैं कि मैं (पद पर) बरकरार रहूं, अगर वे मेरे से खुश हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है।’’ उन्होंने यह भी कहा कि उनकी ‘संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।’ हथुरुसिंघा बुधवार से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला के शुरुआती मैच के लिए अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं।

श्रीलंका के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हथुरुसिंघा को 2023 की शुरुआत में दो साल के अनुबंध पर बांग्लादेश का सभी प्रारूप का कोच नियुक्त किया गया था। यह 2014-17 के बाद बांग्लादेश के कोच के रूप में हथुरुसिंघा का यह दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने इस बीच श्रीलंका को भी कोचिंग दी।