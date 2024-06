PAK vs USA, T20 World Cup 2024: यूएसए ने विश्व कप में पहला बड़ा उलटफेर किया और पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया, अंक तालिका में 4 अंक के साथ भारत-पाक से ऊपर

Highlights PAK vs USA, T20 World Cup 2024: पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 159 रन बनाए। PAK vs USA, T20 World Cup 2024: यूएसए ने अच्छा प्रदर्शन किया और तीन विकेट पर 159 रन पर समाप्त हुआ। PAK vs USA, T20 World Cup 2024: 2007 वनडे विश्व कप में आयरलैंड के हाथों पाकिस्तान की चौंकाने वाली हार की याद दिलाता है।

PAK vs USA, T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप में पूर्व विश्व कप चैंपियन पाकिस्तान को सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा। सुपर ओवर थ्रिलर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को झटका दिया है। नवागंतुक यूएसए ने विश्व कप में पहला बड़ा उलटफेर करते हुए पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को सुपर ओवर में हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 159 रन बनाए। यूएसए ने अच्छा प्रदर्शन किया और तीन विकेट पर 159 रन पर समाप्त हुआ।

सुपर ओवर में यूएसए ने एक विकेट के नुकसान पर 18 रन बनाए और पाकिस्तान एक विकेट पर 13 रन ही बना सका। यह परिणाम 2007 वनडे विश्व कप में आयरलैंड के हाथों पाकिस्तान की चौंकाने वाली हार की याद दिलाता है। आयरलैंड तब अपना पहला विश्व कप खेल रहा था। कप्तान मोनांक पटेल ने 38 गेंदों में 50 रन बनाए और एंड्रीज़ गौस ने 26 गेंदों में 35 रन का योगदान दिया।

टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में कनाडा पर यूएसए की जीत के नायक एरोन जोन्स 26 गेंदों में 36 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान के लिए कप्तान बाबर आजम ने सर्वाधिक 44 रन बनाए, जबकि शादाब खान ने 40 रन बनाए। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, नोस्टुश केनजिगे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 30 रन देकर तीन विकेट लिए।

यूएसए ने अभियान की शुरुआत कनाडा पर जीत के साथ की और गुरुवार को मिली जीत ने न केवल तालिका में उसकी स्थिति को बढ़ाया बल्कि उसे इतिहास रचने में भी मदद की। अमेरिका 4 अंक के साथ ग्रुप-ए में भारत और पाकिस्तान से ऊपर है। भारत 2 अंक के साथ दूसरे पायदान पर है।

