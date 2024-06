PAK vs IRE T20 World Cup 2024: पाकिस्तान-आयरलैंड टीम विश्व कप से बाहर, अंतिम मैच जीतने की कोशिश करेंगे दोनों टीम, जानें कहां देखें लाइव स्कोर

Highlights PAK vs IRE, 36th Match, Group A live ICC Mens T20 World Cup 2024: मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा। PAK vs IRE, 36th Match, Group A live ICC Mens T20 World Cup 2024: कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। PAK vs IRE, 36th Match, Group A live ICC Mens T20 World Cup 2024: पाकिस्तान को बड़े अंतर से हरा चुका है।

PAK vs IRE, 36th Match, Group A, ICC Mens T20 World Cup 2024: सुपर आठ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी पाकिस्तान की टीम आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करके टी20 विश्व कप में अपने अभियान का सकारात्मक अंत करने की कोशिश करेगी। अमेरिका और भारत से हारने के कारण पाकिस्तान ग्रुप ए से सुपर आठ में जगह नहीं बना पाया। उसे अपने प्रदर्शन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है लेकिन इससे पहले उसे आयरलैंड की चुनौती से पार पाना होगा। आयरलैंड ने टी20 विश्व कप से पहले द्विपक्षीय मैच में पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया था और ऐसे में उनके बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। आयरलैंड ग्रुप में में एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है।

PAK vs IRE, 36th Match, Group A live ICC Mens T20 World Cup 2024: टीम इस प्रकार हैं-

पाकिस्तान:बाबर आजम (कप्तान), अबरार अहमद, आजम खान (विकेट कीपर), फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान (विकेट कीपर), नसीम शाह, सैम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान।

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, एंडी बालबर्नी, कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, ग्राहम ह्यूम, जोश लिटिल*, बैरी मैकार्थी, नील रॉक (विकेट कीपर), हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेट कीपर), बेन व्हाइट, क्रेग यंग।

उसकी निगाह भी जीत के साथ अपने अभियान का अंत करने पर टिकी होगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब मौसम इसकी इजाजत देगा क्योंकि पिछले कुछ दिन से यहां लगातार बारिश हो रही है। सह मेजबान अमेरिका इस कारण ही सुपर 8 में जगह बना पाया, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ उसका मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। इससे पाकिस्तान भी टूर्नामेंट से बाहर हो गया।