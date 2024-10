PAK vs ENG, 1st Test: 556 रन बनाकर हार कगार पर पाकिस्तान?, पारी से जीतेगा इंग्लैंड, 4 विकेट हाथ में और 115 रन और चाहिए..

Highlights PAK vs ENG, 1st Test: चौथे विकेट के लिए 454 रन जोड़े जो इंग्लैंड की तरफ से नया रिकॉर्ड है। PAK vs ENG, 1st Test: पाकिस्तान की टीम दबाव में आ गई और दूसरी पारी में उसकी बल्लेबाजी बुरी तरह चरमरा गई। PAK vs ENG, 1st Test: क्रिस वोक्स ने पारी की पहली ही गेंद पर अब्दुल्ला शफीक का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया था।

PAK vs ENG, 1st Test: 556 रन बनाकर हार के कगार पर पाकिस्तान। इंग्लैंड ने पहली पारी में 823 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की दूसरी पारी फेल हो गई। 152 रन पर 6 विकेट गिर गए हैं। पाकिस्तान को पारी की हार से बचने के लिए 115 रन बनाने है और 4 विकेट हाथ में है। इंग्लैंड के लिए कितना असाधारण दिन है। हैरी ब्रूक ने कमाल कर दिया। कई रिकॉर्ड बनाया। ब्रुक और जो रूट ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 454 रनों की साझेदारी की, जिससे मेहमान टीम 150 ओवरों में 823 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंच गई, जिससे रिकॉर्ड टूट गए। रूट ने भी करियर का सर्वोच्च 262 रन बनाया।

💥 Harry Brook - 317

🙌 Joe Root - 262

💪 England – 823/7 dec



Records tumbled in Multan on Thursday 📝⬇️#WTC25 | #PAKvENGhttps://t.co/clvyiGGqN4 — ICC (@ICC) October 10, 2024

PAK vs ENG, 1st Test: पाकिस्तान में एक दिन के खेल में सर्वाधिक रन-

506 - पाक बनाम इंग्लैंड, रावलपिंडी 2022 (पहला दिन)

483 - पाक बनाम इंग्लैंड, मुल्तान, 2024 (चौथा दिन)**

424 - पाक बनाम इंग्लैंड, रावलपिंडी 2022 (चौथा दिन)

418 - पाक बनाम भारत, लाहौर, 2006 (दिन 2)

406 - पाक बनाम श्रीलंका, कराची, 2009 (पहला दिन)।

हैरी ब्रूक ने टेस्ट क्रिकेट का दूसरा सबसे तेज तिहरा शतक जड़ा जबकि जो रूट ने अपने करियर का सर्वोच्च स्कोर बनाया जिससे इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में अपनी पहली पारी सात विकेट पर 823 रन बनाकर समाप्त घोषित की। ब्रूक ने 322 गेंद पर 29 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 317 रन बनाए जबकि रूट ने 375 गेंद पर 262 रन की पारी खेली जिसमें 17 चौके शामिल हैं।

इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 454 रन जोड़े जो इंग्लैंड की तरफ से नया रिकॉर्ड है। पाकिस्तान ने पहली पारी में 556 रन बनाए थे लेकिन दूसरी पारी में उसके बल्लेबाज लड़खड़ा गए। पाकिस्तान ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में छह विकेट पर 152 रन बनाए हैं और उसे पारी की हार से बचने के लिए 115 रन की जरूरत है।

यह टेस्ट क्रिकेट में केवल चौथा अवसर है जबकि किसी टीम ने एक पारी में 800 से अधिक रन बनाए। वर्तमान सदी में ऐसा पहली बार हुआ। इससे पाकिस्तान की टीम दबाव में आ गई और दूसरी पारी में उसकी बल्लेबाजी बुरी तरह चरमरा गई। क्रिस वोक्स ने पारी की पहली ही गेंद पर अब्दुल्ला शफीक का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया था। इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया।

तेज गेंदबाज गस एटकिंसन (2-28) और ब्रायडन कार्स (2-39) ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई। अगर शोएब बशीर ने अमीर जमाल का आसान कैच नहीं छोड़ा होता तो पाकिस्तान की स्थिति और बदतर होती। दिन का खेल समाप्त होने के समय जमाल 27 और सलमान अली आगा 41 रन बनाकर खेल रहे थे।