PAK vs ENG, 1st Test: 15 सितंबर से मुल्तान में दूसरा टेस्ट?, पाकिस्तान टीम की लगातार छठी हार, घरेलू मैदान पर 7वीं हार...

Highlights PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: इंग्लैंड ने पहली पारी में टेस्ट क्रिकेट का चौथा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: हैरी ब्रूक ने 317 और जो रूट ने 262 रन बनाए। दोनों ने कमाल किया। PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: पाकिस्तान की टीम मैच के पांचवें दिन पहले सत्र में 220 रन पर आउट हो गई।

PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का बुरा दौर जारी है। इस प्रारूप में लगातार छठी हार है और पिछले 9 टेस्ट में घरेलू मैदान पर उनकी सातवीं हार है। इंग्लैंड ने कुछ नए रिकॉर्ड का गवाह रहे पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां पाकिस्तान को पारी और 47 रन से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में शुरुआती बढ़त हासिल की। पाकिस्तान की टीम मैच के पांचवें और अंतिम दिन पहले सत्र में 220 रन पर आउट हो गई। उसकी तरफ से सलमान अली आगा (63) और अमीर जमाल (नाबाद 55) ने अर्धशतक जमाए लेकिन इससे वे हार का अंतर ही कम कर पाए।

अबरार अहमद बुखार होने के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं आए। पाकिस्तान पहली ऐसी टीम बन गई है जिसे पहली पारी में 500 से अधिक रन बनाने के बावजूद पारी के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 556 रन बनाए थे जिसके जवाब में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी सात विकेट पर 823 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी।

बाएं हाथ के स्पिनर जैक लीच ने अंतिम दिन तीनों विकेट हासिल किए। उन्होंने कुल 30 रन देकर चार विकेट लिए। इससे पहले मैच के चौथे दिन शाम के सत्र में तेज गेंदबाज गस एटकिंसन और ब्रायडन कार्स ने पाकिस्तान का शीर्ष क्रम चरमराया था। पाकिस्तान ने सुबह छह विकेट पर 152 रन से आगे खेलना शुरू किया।

सलमान और जमाल ने पहले एक घंटे में कोई विकेट नहीं गिरने दिया और सातवें विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की। लीच ने सलमान को पगबाधा आउट करके यह साझेदारी तोड़ी और फिर पुछल्ले बल्लेबाजों शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को आउट करने में देर नहीं लगाई।

इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में टेस्ट क्रिकेट का चौथा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। उसकी तरफ से हैरी ब्रूक ने 317 और जो रूट ने 262 रन बनाए। इन दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच मंगलवार से मुल्तान में ही खेला जाएगा जबकि तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा।