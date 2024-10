PAK vs ENG 1st Test, Day 3 LIVE score: मुल्तान के नए सुल्तान?, 2024 में 5 शतक, पाक बॉलर को तोड़ा, 35वां शतक, रूट ने किया रिकॉर्ड की बारिश

Highlights PAK vs ENG 1st Test, Day 3 LIVE score: पाकिस्तान के मुल्तान के नए सुल्तान बन गए। PAK vs ENG 1st Test, Day 3 LIVE score: जो रूट अब टेस्ट रन बनाने वालों की सर्वकालिक सूची में पांचवें स्थान पर हैं। PAK vs ENG 1st Test, Day 3 LIVE score: सूची में शीर्ष पर भारत के सचिन तेंदुलकर हैं, 15,921 रन हैं।

PAK vs ENG 1st Test, Day 3 LIVE score: अनुभवी खिलाड़ी जो रूट टेस्ट प्रारूप में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके साथ ही पाकिस्तान के मुल्तान के नए सुल्तान बन गए। 2024 में 5 शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस ने भी 5 शतक पूरे किए हैं। रूट ने स्ट्रेट ड्राइव पर बाउंड्री लगाई और इसी के साथ उन्होंने हमवतन दिग्गज एलेस्टेयर कुक के 12,472 रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ा दिया। रूट अब टेस्ट रन बनाने वालों की सर्वकालिक सूची में पांचवें स्थान पर हैं। इस सूची में शीर्ष पर भारत के सचिन तेंदुलकर हैं जिनके नाम 15,921 रन हैं।

PAK vs ENG 1st Test, Day 3 LIVE score: टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक-

51 - सचिन तेंदुलकर

45 - जैक्स कैलिस

41 - रिकी पोंटिंग

38- कुमार संगकारा

36 - राहुल द्रविड़

35 - जो रूट*

34 - एस गावस्कर/बी लारा/एम जयवर्धने/यूनिस खान।

PAK vs ENG 1st Test, Day 3 LIVE score: 2024 में सर्वाधिक टेस्ट शतक

5 - कामिंदु मेंडिस

5 - जो रूट

PAK vs ENG 1st Test, Day 3 LIVE score: घर से बाहर इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतक-

18 - एलिस्टेयर कुक (136 पारी)

14 - जो रूट (131 पारी)*

14 - केन बैरिंगटन (58 पारी)

13 - कॉलिन काउड्रे (100 पारी)

13 - वैली हैमंड (72 पारी)

PAK vs ENG 1st Test, Day 3 LIVE score: पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में इंग्लैंड मजबूत स्थिति में, 3 विकेट पर 341 रन

इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन बुधवार को 3 विकेट पर 341 रन बना लिए । रूट नाबाद 111 रन पर खेल रहे हैं। मुल्तान की सपाट विकेट पर मेजबान टीम के 556 रन पर आलआउट होने के बाद इंग्लैंड पहली पारी में अभी भी पाकिस्तान से 215 रन पीछे है। तीसरे दिन में इंग्लैंड का दबदबा रहा।

इंग्लैंड ने तेज और स्पिन दोनों गेंदबाजों के खिलाफ अपने 'बैजबॉल' अंदाज में खेलना जारी रखा। पाकिस्तान के रहस्यमयी लेग स्पिनर अबरार अहमद भी कारगर साबित नहीं हुए जो 12 ओवर में 79 रन दे चुके हैं। पाकिस्तान ने इस दौरान अपने दो रिव्यू भी गंवा दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया (बिना शतक के 14 टेस्ट) को छोड़कर, जो रूट ने हर उस देश में टेस्ट शतक बनाया है, जहां कम से कम चार से अधिक मैच खेले हैं।

PAK vs ENG 1st Test, Day 3 LIVE score: कैलेंडर वर्षों में पाँच या अधिक टेस्ट शतक

4 - मैथ्यू हेडन (2001, 2002, 2003, 2005)

4 - रिकी पोंटिंग (2002, 2003, 2005, 2006)

3 - जैक्स कैलिस (2004, 2007, 2010)

3 - स्टीवन स्मिथ (2014, 2015, 2017)

3 - जो रूट (2021, 2022, 2024)**

PAK vs ENG 1st Test, Day 3 LIVE score: जो रूट-

2013 से 2020 - 17 शतक

2021 से 2024 - 18* शतक।