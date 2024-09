PAK vs BAN score: हसन महमूद-नाहिद राणा की जोड़ी, 21.4 ओवर, 87 रन और 9 विकेट, पाकिस्तान 172 पर आउट, बांग्लादेश के सामने 185 का लक्ष्य

Highlights PAK vs BAN LIVE score, 2nd Test, Day 4: नाहिद राणा ने तेज गेंदबाजी से शीर्ष क्रम को झकझोर दिया। PAK vs BAN LIVE score, 2nd Test, Day 4: पाक टीम दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है। PAK vs BAN LIVE score, 2nd Test, Day 4:

PAK vs BAN LIVE score, 2nd Test, Day 4: बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट के चौथे दिन कमाल का प्रदर्शन किया। मेजबान पाकिस्तान को रावलपिंडी में 172 पर ढेर कर दिया। हसन महमूद-नाहिद राणा ने दूसरी पारी में 9 विकेट झटके। हसन महमूद ने 10.4 ओवर में 43 रन देकर 5 विकेट निकाले और नाहिद राणा ने 11 ओवर में 44 रन देकर 4 विकेट निकाले। बांग्लादेश के सामने 185 रन का लक्ष्य रखा गया है। सीरीज में पहले से ही बांग्लादेश 1-0 से आगे है। अभी उसके लगभग पास 145 ओवर पड़े हैं। नाहिद राणा ने तेज गेंदबाजी से शीर्ष क्रम को झकझोर दिया।

अपना तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे राणा शुरुआती सत्र में चौथी सफलता हासिल करने से चूक गये क्योंकि स्लिप के क्षेत्ररक्षक ने मोहम्मद रिजवान का आसान कैच टपका दिया। दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है। पाकिस्तान की टीम ने दिन की शुरुआत दो विकेट से नौ रन से की। अनुभवी तस्कीन अहमद ने सलामी बल्लेबाज सइम आयुब (20) को कप्तान नजमुल हसन शंटो के हाथों कैच कराया।

पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद (28) ने अपनी पारी में चार चौके जड़े लेकिन राणा की ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद पर बल्ला अड़ा कर विकेटकीपर लिटन दास को कैच दे बैठे। राणा ने सऊद शकील (02) को भी इसी अंदाज में चलता करने के बाद बाबर आजम (11) को पवेलियन की राह दिखायी।

खराब लय से गुजर रहे बाबर के बल्ले के बाहरी किनारे से निकली गेंद को स्लिप में शदमन इस्लाम ने लपक लिया। शदमन ने हालांकि अगली ही गेंद पर रिजवान का आसान कैच टपकाकर लय में चल रहे इस बल्लेबाज को जीवनदान दिया। बांग्लादेश अगर इस मैच को जीतने या ड्रॉ कराने में सफल रहा तो यह पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उसकी पहली जीत होगी।