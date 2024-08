PAK vs BAN, 1st Test: बांग्लादेश में हालात तो जानते हैं आप, कप्तान शंटो ने कहा-जीत से चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई

Highlights PAK vs BAN, 1st Test: मुझे खुशी है कि इस जीत से उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई है। PAK vs BAN, 1st Test: जीत को देश की मौजूदा परिस्थितियों में ‘विशेष’ करार दिया। PAK vs BAN, 1st Test: 90 रन की बढ़त के साथ पाकिस्तान अंतिम दिन दबाव में होगा।

PAK vs BAN, 1st Test: बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शंटो ने रविवार को पाकिस्तान पर अपनी टीम की पहली टेस्ट जीत को देश की मौजूदा परिस्थितियों में ‘विशेष’ करार दिया। पाकिस्तान पर 10 विकेट की जीत के बाद प्रेस कांफ्रेंस में शंटो ने कहा, ‘‘यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जीत है क्योंकि पिछले महीने बांग्लादेश में हमारे लिए परिस्थितियां कठिन थी। वहां अब भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन बांग्लादेश में हम एक-दूसरे का समर्थन करते हैं और मुझे खुशी है कि इस जीत से उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम अपने प्रदर्शन से खुश हैं और हम दूसरे मैच में भी अपने लोगों को और अधिक खुशी देना चाहते हैं। यह हमारे लिए विशेष जीत थी, विशेषकर यह देखते हुए कि हमने यहां की गर्म परिस्थितियों और पिच के साथ कैसे तालमेल बिठाया।’’ शंटो ने कहा कि उन्हें अंतिम दिन मैच जीतने का भरोसा था क्योंकि पिच पर खेलना मुश्किल होता जा रहा था।

उनकी टीम के पास कुछ अनुभवी स्पिनर और अच्छे तेज गेंदबाज थे। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि शाकिब और मिराज ने आज परिस्थितियों को देखते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी की और हम जानते थे कि 90 रन की बढ़त के साथ पाकिस्तान अंतिम दिन दबाव में होगा।’’