Pak VS AUS 2023-24: तेज गेंदबाज शहजाद के बाद स्पिनर अली बाहर, हार के बार पाकिस्तान को झटके पर झटका, आखिर इसके पीछे क्या है वजह

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 360 रन के बड़े अंतर से जीता था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के बचे हुए हिस्से से बाहर हो गए। अली पिछले हफ्ते पर्थ में पहले टेस्ट में नहीं खेले थे।

Pak VS AUS 2023-24: पहला टेस्ट 360 रन से हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को झटके पर झटका लग रहा है। दूसरा मैच 26 दिसंबर से खेला जाएगा। तीन मैचों की सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से पीछे है। तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद के बाद स्पिनर नोमान अली भी बाहर हो गए हैं।

🚨 JUST IN: Left-arm Pakistan spinner has been ruled out of the series against Australia.



