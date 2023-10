Pak vs AFG Score: 18 साल के नूर ने किया कमाल, तोड़े कई रिकॉर्ड, इब्राहीम जादरान ने 1000 सबसे तेज रन बनाए, देखें आंकड़े

Highlights बाएं हाथ की कलाई के स्पिनर नूर अहमद सबसे सफल रहे। 49 रन देकर तीन विकेट लिए। नवीन उल हक ने 52 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

Pak vs AFG Score: आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के मैच में सोमवार को पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान की टीम है। 18 साल के नूर अहमद और इब्राहीम जादरान ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। नूर अहमद ने 49 रन देकर 3 विकेट लिए। विश्व कप की शुरुआत में अफगानिस्तान के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े हैं।

पिछला मैच 2015 में शापूर जादरान बनाम BAN द्वारा 2/20 था, जो विश्व कप में अफगानिस्तान का पहला मैच था। पिच स्पिनरों के अनुकूल थी और ऐसे में अफगानिस्तान ने चार स्पिनर अपनी अंतिम एकादश में शामिल किए थे। इनमें बाएं हाथ की कलाई के स्पिनर नूर अहमद सबसे सफल रहे। उन्होंने 49 रन देकर तीन विकेट लिए। तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने 52 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

ऑफ स्पिनर मोहम्मद नबी (31 रन देकर एक विकेट) ने किफायती गेंदबाजी की जबकि प्रमुख स्पिनर राशिद खान और मुजीब उर रहमान को कोई सफलता नहीं मिली। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पहले पावरप्ले के 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 56 रन बनाए।

