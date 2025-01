Paarl Royals vs Joburg Super Kings SA20, 2025: 16 अंक के साथ नंबर-1, फोर्टुन, रहमान, रूट और वेलालागे की स्पिन जाल में फंसे जोबर्ग सुपर किंग्स खिलाड़ी, 5 गेंद पहले हार

Highlights Paarl Royals vs Joburg Super Kings SA20, 2025: चार विकेट पर 150 रन बनाकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। Paarl Royals vs Joburg Super Kings SA20, 2025: फोर्टुन ने पावरप्ले में दो विकेट चटकाये। Paarl Royals vs Joburg Super Kings SA20, 2025: मुजीबुर ने 28 रन देकर एक विकेट लिया।

Paarl Royals vs Joburg Super Kings SA20, 2025: पार्ल रॉयल्स के स्पिनरों ने प्रभावी प्रदर्शन करते हुए एसए20 लीग में जोबर्ग सुपर किंग्स पर छह विकेट से मिली जीत में अहम भूमिका निभाई । रॉयल्स की स्पिन चौकड़ी ब्योर्न फोर्टुन, मुजीबुर रहमान, जो रूट और डुनिथ वेलालागे ने स्पिन का जाल बुनकर सुपर किंग्स को छह विकेट पर 146 रन पर रोक दिया। जवाब में उन्होंने 19 . 1 ओवर में चार विकेट पर 150 रन बनाकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। फोर्टुन ने पावरप्ले में दो विकेट चटकाये जबकि मुजीबुर ने 28 रन देकर एक विकेट लिया।

रॉयल्स के कप्तान डेविड मिलर ने कहा ,‘‘मैं बहुत खुश हूं । हमने स्पिनरों पर भरोसा किया और वह सही साबित हुआ । मेरे पास इतने सारे विकल्प थे जो बहुत अच्छी बात है ।’’ सुपर किंग्स ने आखिरी पांच ओवर में 65 रन बनाये । इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो ने 40 गेंद में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 60 रन जोड़े जबकि डोनोवान फरेरा ने 19 गेंद में नाबाद 32 रन बनाये ।

लुआन ड्रे प्रिटोरियस ने 14 गेंद में 27 रन की पारी खेली । तेज गेंदबाज हार्डस विजोएन ने प्रिटोरियस और जो रूट को लगातार आउट करके वापसी की कोशिश की लेकिन रॉयल्स ने मैच पर पकड़ ढीली होने ही नहीं दी । मिलर ने आखिर में फिनिशर की भूमिका निभाते हुए मिचेल वान बुरेन (44 रन) के साथ चौथे विकेट के लिये 71 रन जोड़े ।