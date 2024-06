Oman Out 2024 ICC Men's T20 World Cup: टूटा सपना!, टी20 विश्व कप से ये देश बाहर, यहां देखें टॉप-15 बल्लेबाज और गेंदबाज की लिस्ट

Highlights Oman Out 2024 ICC Men's T20 World Cup: Oman Out 2024 ICC Men's T20 World Cup: Oman Out 2024 ICC Men's T20 World Cup:

Oman Out 2024 ICC Men's T20 World Cup: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 से ओमान का सपना टूट गया है। टीम विश्व कप से बाहर हो गई है। ग्रुप बी में 5 अंक के साथ स्काटलैंड की टीम पहले पायदान पर है। 4 अंक के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरे, नामीबिया 2 अंक के साथ तीसरे, एक अंक के साथ इंग्लैंड चौथे स्थान पर है। ओमान की टीम खाता खोले बिना इस विश्व कप से बाहर हो गई। वेस्टइंडीज और यूएसए में चल रहे आईसीसी टी20 विश्व कप के संस्करण में कई उलटफेर हो रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज़ सबसे आगे है। 156 रन बनाकर पहले पायदान पर है।

रन बनाने में कौन खिलाड़ी आगेः

1ः रहमानुल्लाह गुरबाज़- 156

2ः आरोन जोन्स- 130

3ः इब्राहिम जादरान- 114

4ः एंड्रीज़ गौस- 100

5ः निकोलस किर्टन- 100

6ः मार्कस स्टोइनिस- 97

7ः डेविड वार्नर- 95

8ः डेविड मिलर- 94

9ः अयान खान- 92

10ः जॉर्ज मुन्से- 89

11ः माइकल जोन्स- 87

12ः ब्रैंडन मैकमुलेन- 80

13ः ऋषभ पंत- 78

14ः तौहीद हृदयोय- 77

15ः हेनरिक क्लासेन- 69।

India and the USA both remain undefeated in Group A 🥳#T20WorldCuppic.twitter.com/bDJf7OkbNq — ICC (@ICC) June 10, 2024

गेंदबाजों की लिस्टः

1ः फजलहक फारूकी- 9

2ः एनरिक नॉर्टजे- 8

3ः अकील होसेन- 6

4ः राशिद खान- 6

5ः मेहरान खान- 6

6ः जसप्रीत बुमराह- 5

7ः ओटनील बार्टमैन- 5

8ः नुवान तुषारा- 5

9ः लोगन वैन बीक- 5

10ः ब्रायन मसाबा- 5

11ः केशव महाराज- 5

12ः हार्दिक पंड्या- 5

13ः रुबेन ट्रम्पेलमैन- 5

14ः कॉसमास क्यूवुटा- 5

15ः तंजीम हसन साकिब- 4

Making an early charge with the ball at the #T20WorldCup 💥 pic.twitter.com/Si0tCjM7bS — ICC (@ICC) June 11, 2024

The Proteas lead the way in Group D 🇿🇦#T20WorldCuppic.twitter.com/DRPgdnLCsW — ICC (@ICC) June 11, 2024

ओमान पर बड़ी जीत से ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंचा स्कॉटलैंड

ब्रैंडन मैकमुलेन के नाबाद अर्धशतक की मदद से स्कॉटलैंड ने टी20 विश्व कप में ओमान को 41 गेंद शेष रहते हुए सात विकेट से हराकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 150 रन बनाए। उसकी तरफ से सलामी बल्लेबाज प्रतीक अठवाले ने 54 और अयान खान नाबाद 41 रन का योगदान दिया।

स्कॉटलैंड की तरफ से सैफियान शरीफ सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 40 रन दे कर दो विकेट लिए। स्कॉटलैंड ने 13.1 ओवर में तीन विकेट पर 153 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। उसकी जीत के नायक मैकमुलेन रहे जिन्होंने 31 गेंद पर नाबाद 61 रन बनाए जिसमें नौ चौके और दो छक्के शामिल हैं।

उनके अलावा सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मुंशे ने 20 गेंद पर दो चौकों और चार छक्काें की मदद से 41 रन बनाकर स्कॉटलैंड को आक्रामक शुरूआत दिलाई। स्कॉटलैंड की तीन मैच में यह दूसरी जीत है जबकि इंग्लैंड के खिलाफ उसका मैच बारिश के कारण नहीं खेला जा सका था। स्कॉटलैंड के पांच अंक हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया दो मैच में चार अंक लेकर ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर है।