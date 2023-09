Highlights जीत के परिणामस्वरूप, भारत अब सभी प्रारूपों में नंबर 1 टीम के रूप में सर्वोच्च स्थान पर है पुरुष क्रिकेट इतिहास में यह केवल दूसरी बार है जब किसी टीम ने सभी प्रारूपों में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है इससे पहले, केवल दक्षिण अफ्रीका ने अगस्त 2012 में यह उपलब्धि हासिल की थी

Men's ODI Team Rankings: भारतीय क्रिकेट टीम घरेलू मैदान पर आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में अपनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार को मोहाली में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद एमआरएफ टायर्स पुरुष वनडे टीम रैंकिंग के शिखर पर पहुंच गई है। पहले वनडे में जीत के बाद भारत (116 रेटिंग अंक) अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (115) को हटाकर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है लेकिन दो अंक गिरकर 111 पर आ जाने से शीर्ष दो के बीच का अंतर अब बढ़ गया है।

जीत के परिणामस्वरूप, भारत अब सभी प्रारूपों में नंबर 1 टीम के रूप में सर्वोच्च स्थान पर है, जिसने पहले ही टेस्ट और टी20ई में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया है। पुरुष क्रिकेट इतिहास में यह केवल दूसरी बार है जब किसी टीम ने सभी प्रारूपों में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। इससे पहले, केवल दक्षिण अफ्रीका ने अगस्त 2012 में यह उपलब्धि हासिल की थी।

भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया पर पांच विकेट से जीत दर्ज करके यह उपलब्धि हासिल की। कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल द्वारा पहले क्षेत्ररक्षण करने के विकल्प के बाद मोहम्मद शमी का पांच विकेट उनकी गेंदबाजी पारी का मुख्य आकर्षण था।

जवाब में, शुबमन गिल और रुतुराज गायकवाड़ ने एक-एक अर्धशतक बनाया और 142 रन की शुरुआती साझेदारी की। कुछ जल्दी विकेट खोने के बावजूद, राहुल और सूर्यकुमार यादव के अर्धशतकों ने किले को संभाले रखा और मेजबान टीम को जीत दिलाई।

ICC says, "India became the No.1 ranked ODI team after their win against Australia and as a result, accomplished a rare feat in rankings history." pic.twitter.com/f0oRh6AsoO