NZ vs UGA, T20 World Cup 2024: खाता खुला, साउथी और बोल्ट की गेंदबाजी, 8 ओवर, 11 रन और 5 विकेट, युगांडा को 9 विकेट से कूटा

Highlights NZ vs UGA, T20 World Cup 2024: युगांडा को 18.4 ओवर में 40 रन पर आउट कर दिया। NZ vs UGA, T20 World Cup 2024: न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। NZ vs UGA, T20 World Cup 2024: 5.2 ओवर में एक विकेट खोकर 41 रन बनाकर बाजी मार ली।

NZ vs UGA, T20 World Cup 2024: आखिरकार आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में न्यूजीलैंड ने खाता खोल लिया। अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज से हारने के बाद आखिरकार कीवी टीम इस टूर्नामेंट में जीत हासिल करने में सफल रही है। पिछले दोनों मैचों में वे हार गए थे। युगांडा को मसलकर रख दिया और 88 गेंद पहले 9 विकेट से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए युगांडा ने 18.4 ओवर में 40 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम 5.2 ओवर में एक विकेट खोकर 41 रन बनाकर बाजी मार ली। टिम साउथी की अगुवाई की अगुवाई ने गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड के लिए सभी टी20ई में गेंद शेष रहने के मामले में सबसे बड़ी जीत है। 2007 में उद्घाटन टी20 विश्व कप संस्करण के दौरान डरबन में केन्या के खिलाफ 74 रन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट ने कमाल कर दिया। 8 ओवर में 2 मेडन रखते हुए 11 रन देकर 5 विकेट झटके। टिम साउथी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। युगांडा की तरफ से केनेथ वैसवा ने सर्वाधिक 11 रन बनाए। वह युगांडा की तरफ से दोहरे अंक में पहुंचने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे। न्यूजीलैंड की तरफ से तेज गेंदबाज साउथी ने चार रन देकर तीन विकेट लिए।

पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे बड़ी जीत का अंतर (शेष गेंदों के अनुसार)-

101 - इंग्लैंड बनाम ओमान, नॉर्थ साउंड, 2024

90 - श्रीलंका बनाम नीदरलैंड, चैटोग्राम, 2014

88 - न्यूज़ीलैंड बनाम युगांडा, तारौबा, 2024

86 - ऑस्ट्रेलिया बनाम नामीबिया, नॉर्थ साउंड, 2024

82 - ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, दुबई, 2021।

पुरुष टी20 विश्व कप में 100 या उससे कम का ऑल-आउट योगः

10* - 2024

8 - 2014, 2021

4 - 2010

3 - 2007, 2009, 2012

2 - 2016

1 - 2022।

पुरुषों की T20 WC पारी में सबसे कम रन-रेटः

2.14 - यूजीए बनाम न्यूजीलैंड, तरौबा, 2024

3.25 - यूजीए बनाम वेस्टइंडीज, गुयाना, 2024

3.52 - ओमान बनाम इंग्लैंड, नॉर्थ साउंड, 2024

3.62 - यूजीए बनाम एएफजी, गुयाना, 2024

3.71 - एनईडी बनाम एसएल, चैटोग्राम, 2014।

उनके अलावा तेज़ गेंदबाज़ ट्रेंट बोल्ट (2/7), स्पिनर मिशेल सेंटनर (2/8) और रचिन रवींद्र (2/9) ने दो-दो विकेट लिए। न्यूजीलैंड ने 5.2 ओवर में एक विकेट पर 41 रन बनाकर जीत हासिल की। सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे 15 गेंद पर चार चौकों की मदद से 22 रन बनाकर नाबाद रहे। युगांडा की टीम एक समय टी20 विश्व कप में सबसे न्यूनतम स्कोर पर आउट होने के कगार पर थी।

युगांडा ने पिछले सप्ताह ही वेस्टइंडीज के खिलाफ 39 रन बनाए थे जो टी20 विश्व कप में किसी टीम का सबसे कम स्कोर है। इससे उसके और बड़ी टीमों के बीच का अंतर पता चलता है। न्यूजीलैंड अपने पहले दो मैच अफगानिस्तान और मेजबान वेस्टइंडीज से हार गया था जिससे उसकी सुपर 8 में पहुंचने की संभावना भी खत्म हो गई थी।

यह पिछले 10 वर्षों में पहला अवसर होगा जबकि न्यूजीलैंड की टीम किसी विश्व कप के सेमीफाइनल में नहीं होगी। मैन ऑफ द मैच साउथी ने कहा,‘‘यह वास्तव में शानदार प्रदर्शन था और जीत दर्ज करके अच्छा लग रहा है। टूर्नामेंट से बाहर होना बेहद निराशाजनक है। हमारी टीम काफी अनुभवी है लेकिन पहले दो मैच में हम अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए।

पिछले 10 वर्षों में हमारा विश्व कप में शानदार रिकार्ड रहा है जो अब खत्म हो गया है।’’ युगांडा के बल्लेबाज टूर्नामेंट में संघर्ष करते हुए नजर आए। उसने ग्रुप सी में एक जीत और तीन हार के साथ अपने अभियान का अंत किया।

युगांडा के कप्तान ब्रायन मसाबा ने कहा,‘‘यह हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमने पहली बार इस स्तर पर क्रिकेट खेली। इससे हमारे देश में क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। पूरे देश की नजर हमारे प्रदर्शन पर थी। उम्मीद है कि आगे बढ़ने के लिए यह हमारे लिए एक मंच का काम करेगा।’’