NZ vs SL 2nd Test: न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को एक पारी और 58 रन से हराकर सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप की, विलियमसन बने प्लेयर ऑफ द सीरीज

New Zealand vs Sri Lanka, 2nd Test: न्यूजीलैंड ने सोमवार को वेलिंगटन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका पर पारी और 58 रन की जीत पूरी कर श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली। कीवी टीम की जीत में केन विलियमसन (215 रन) और हेनरी निकोल्स (200 नाबाद) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों ने पहली पारी में दोहरे शतक लगाए। विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया तो वहीं, निकोलस प्लेयर ऑफ द मैच बने।

आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में पहली पारी 4 विकेट पर 580 रन बनाकर पारी को घोषित कर दिया था, जबकि श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी में 164 रन ही बना पाई। इसके बाद कीवियों ने मेहमानों को फॉलोऑन दिया। दूसरी पारी में श्रीलंकाई टीम 358 रन बना सकी।

मेहमान टीम ने जब फॉलोऑन खेलना शुरू किया तो ऐसा लगा कि वह कोई चमत्कार करेगी। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका के कुछ खिलाड़ियों ने अच्छी पारियां खेलीं, लेकिन न्यूजीलैंड की सधी गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। श्रीलंका के धनंजय डिसिल्वा 98, दिनेश चांडीमल 62, दिमुथ करुणारत्ने 51 और कुसल मेंडिस ने 50 रन की पारी खेली।

न्यूजीलैंड की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग करते हुए टिम साउदी और ब्लेयर टिकनर ने 3-3 विकेट लिए, जबकि माइकल ब्रेसवेल 2 खिलाड़ियों को आउट करने में सफल रहे। वहीं मैट हेनरी और डग ब्रेसवेल को 1-1 विकेट मिला।

