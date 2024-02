NZ vs SA: विलियमसन और रचिन रविंद्र के शतक से न्यूजीलैंड मजबूत, पहले दिन दो विकेट पर 258 रन बनाए

Highlights विलियमसन 112 जबकि रविंद्र 118 रन बनाकर खेल रहे हैं पहले दिन दो विकेट पर 258 रन बनाकर अपना पलड़ा भारी रखा विलियमसन ने अपने 13वें चौके के साथ 241 गेंद में शतक पूरा किया

New Zealand vs South Africa, 1st Test: केन विलियमसन के 30वें और रचिन रविंद्र के पहले टेस्ट शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने रविवार, 4 फरवरी को माउंट मोनगानुई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन दो विकेट पर 258 रन बनाकर अपना पलड़ा भारी रखा। दिन का खेल खत्म होने पर विलियमसन 112 जबकि रविंद्र 118 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों तीसरे विकेट के लिए 219 रन की अटूट साझेदारी कर चुके हैं।

