IPL 2024: इस बार आईपीएल में नहीं दिखेगी आरसीबी? फ्रैंचाइजी ने गुप्त पोस्ट के जरिए नाम बदलने का दिया संकेत

IPL 2024: क्या होगा अगर इस बार के आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) आपको नहीं दिखे तो? दरअसल, फ्रैंचाइजी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने प्रशंसकों को क्रिप्टिक मैसेज के लिए टीम का नाम बदलने का संदेश दिया है। आरसीबी अपने वफादार प्रशंसक आधार के लिए जाना जाता है, जो इसके नाम सहित विभिन्न कारणों से फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है। हालाँकि, आरसीबी ने शुक्रवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक गुप्त पोस्ट किया और संकेत दिया कि वे फ्रेंचाइजी का नाम बदलने पर विचार कर रहे हैं।

आरसीबी ने अपने आधिकारिक एक्स-हैंडल फीचर स्टार ऋषभ शेट्टी के माध्यम से एक वीडियो साझा किया, जिसे बैंगलोर का नाम लुभाने के लिए देखा जा सकता है। फ्रैंचाइज़ी ने पोस्ट में कहा, “समझे ऋषभ शेट्टी क्या कहना चाह रहे हैं? आपको आरसीबी अनबॉक्स पर पता चलेगा। अभी अपने टिकट खरीदें।''

वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और आरसीबी के प्रशंसक वीडियो का मतलब निकालने की कोशिश करने लगे। अधिकांश अनुमानों से पता चला कि फ्रैंचाइज़ी शहर के नाम के साथ संरेखित रखने के लिए "बैंगलोर" को "बेंगलुरु" से बदलने पर विचार कर सकती है। 2008 में आईपीएल की शुरुआत के बाद से, आरसीबी का नाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ही रहा है, हालांकि 2014 में शहर का नाम बदलकर बेंगलुरु कर दिया गया था।

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?



Understood what Rishabh Shetty is trying to say?



You’ll find out at RCB Unbox. Buy your tickets now. 🎟️@shetty_rishab#RCBUnbox#PlayBold#ArthaAytha#ನಮ್ಮRCBpic.twitter.com/sSrbf5HFmd