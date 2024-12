Nitish Kumar Reddy India vs Australia: चौके के साथ शतक?, शानदार, जानदार और धमाल, एमसीजी में 21 साल के नीतिश कुमार रेड्डी छाए

Highlights Nitish Kumar Reddy India vs Australia LIVE Score, 4th Test Day 3: कोच गौतम गंभीर के फैसले को भी सही ठहराया। Nitish Kumar Reddy India vs Australia LIVE Score, 4th Test Day 3: 127 रन की रिकॉर्ड साझेदारी करके न सिर्फ फॉलोआन बचाया। Nitish Kumar Reddy India vs Australia LIVE Score, 4th Test Day 3: वॉशिंगटन सुंदर ( 50 रन) के साथ 127 रन की साझेदारी की।

Nitish Kumar Reddy India vs Australia LIVE Score, 4th Test Day 3: शानदार, जानदार और धमाल। नीतिश कुमार रेड्डी (नाबाद 105) ने कमाल कर दिया। चौके के साथ शतक पूरा किया। 171 गेंद में 10 चौके और 1 छक्के की मदद से पहली बार शतक पूरा किया। केवल दो खिलाड़ियों ने रेड्डी से कम उम्र में #8 या उससे कम उम्र में बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाए हैं। 20 वर्ष 108 दिन में अबुल हसन और अजय रात्रा (20 वर्ष 150 दिन) ने कमाल किया है। वॉशिंगटन सुंदर ( 50 रन) के साथ 127 रन की साझेदारी की। शतकीय साझेदारी के दम पर भारत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के तीसरे दिन कमाल किया। दोनों युवा खिलाड़ियों ने 127 रन की रिकॉर्ड साझेदारी करके न सिर्फ फॉलोआन बचाया बल्कि एकादश में उन्हें शामिल करने के कोच गौतम गंभीर के फैसले को भी सही ठहराया।

फायर नहीं वाइल्डफायर है! 🔥🔥



Nitish Kumar Reddy gets to his maiden CENTURY and what a stage to get it on!



He is now the leading run scorer for India in the ongoing BGT 🙌👏#TeamIndia#AUSvINDhttps://t.co/URu6dBsWmgpic.twitter.com/J8D08SOceT — BCCI (@BCCI) December 28, 2024

4TH Test. Nitish Kumar Reddy 103 runs in 171 balls (10x4, 1x6) India 354/9 (114.3 Overs) https://t.co/njfhCncRdL#AUSvIND— BCCI (@BCCI) December 28, 2024

Nitish Kumar Reddy India vs Australia LIVE Score, 4th Test Day 3: ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए पहला टेस्ट शतक लगाने के समय सबसे कम उम्र के-

18 वर्ष 256 दिन सचिन तेंदुलकर सिडनी 1992

21वर्ष 92वें ऋषभ पंत सिडनी 2019

21 वर्ष 216 दिन नितीश रेड्डी मेलबर्न 2024

22 वर्ष 46 दिन दत्तू फड़कर एडिलेड 1948।

What a moment this for the youngster!



A maiden Test 100 at the MCG, it does not get any better than this 👏👏#TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/KqsScNn5G7 — BCCI (@BCCI) December 28, 2024

What a moment for Nitish Kumar Reddy 🤩



A maiden Test ton when India needed it the most 💯 #WTC25 | 📝 #AUSvIND: https://t.co/9o2Qy910RKpic.twitter.com/fYoK5COBeA — ICC (@ICC) December 28, 2024

FIFTY!



A fantastic and a hard fought half-century for @Sundarwashi5 👏👏



His 4th in Test cricket!



Keep going, Washi 🙌🙌



Live - https://t.co/MAHyB0FTsR……… #AUSvINDpic.twitter.com/nsU6m4vPrJ— BCCI (@BCCI) December 28, 2024

पहली पारी में 474 रन बनाने वाली आस्ट्रेलियाई टीम के पास अभी भी 116 रन की बढ़त है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की सपाट पिच को देखते हुए लग रहा है कि मैच पांचवें दिन तक खिचेगा, क्योंकि अब 20 विकेट ले पाना आसान नहीं है। ऋषभ पंत का गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाना भारत को भारी पड़ा वहीं दूसरे सत्र में रेड्डी ने जबर्दस्त संयम का प्रदर्शन किया।

इस सीरीज में लगातार अच्छा खेल रहे रेड्डी ने सही समय और ऐतिहासिक मैदान पर शतक जड़ा। दूसरी ओर सुंदर ने भी उनका बखूबी साथ दिया। पंत 37 गेंद में 28 रन बनाकर खराब शॉट खेलकर आउट हुए। एमसीजी पर तीसरा दिन बल्लेबाजी के लिये शानदार है चूंकि घास हट चुकी है और कूकाबूरा से गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिल रही। पंत अगर टिककर खेलते तो बड़ी पारी खेल सकते थे।

रविंद्र जडेजा (51 गेंद में 17 रन) और पंत ने दिन की अच्छी शुरुआत की। पंत ने कुछ चौके भी लगाये लेकिन लांग लेग पर गैर जरूरी रिवर्स लैप पुल शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिय । स्कॉट बोलैंड की गेंद पर जब उन्होंने पहली बार यह शॉट खेलने का प्रयास किया तो गेंद नाभि के पास लगी और वह दर्द में दिखे।