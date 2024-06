Nicholas Pooran WI vs AFG, T20 World Cup 2024: पावरप्ले में गेंदबाज को तोड़े, 36 गेंद में 92 रन, सबसे बड़ी साझेदारी, एक ओवर में कूटे 36 रन, याद आए युवराज सिंह

Highlights Nicholas Pooran WI vs AFG, T20 World Cup 2024: टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे महंगे ओवरों में शामिल हो गया। Nicholas Pooran WI vs AFG, T20 World Cup 2024: ओवर में कुल 36 रन बने, जिसमें 5 नोबॉल, 5 वाइड और चार लेगबाई भी शामिल हैं। Nicholas Pooran WI vs AFG, T20 World Cup 2024: अजमतुल्लाह उमरजई के एक ओवर में तीन छक्के और एक चौका लगाया।

Nicholas Pooran WI vs AFG, T20 World Cup 2024: निकोलस पूरन आज अलग मूड में थे। छक्कों और चौके की बारिश कर कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। 53 गेंद में 98 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। अजमतुल्लाह उमरजई को कूट डाला। एक ओवर में 36 रन बना डाले। पूरन ने अपनी पारी के दौरान अजमतुल्लाह उमरजई के एक ओवर में तीन छक्के और एक चौका लगाया। इस ओवर में कुल 36 रन बने, जिसमें 5 नोबॉल, 5 वाइड और चार लेगबाई भी शामिल हैं। इस तरह से यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे महंगे ओवरों में शामिल हो गया।

पूरन और जॉनसन चालर्स ने पावरप्ले में जमकर रन बटोरे और एक विकेट पर 92 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया। करीम जनत के ओवर में एक अतिरिक्त रन शामिल था, जबकि उमरज़ई के ओवर में 10 अतिरिक्त रन (5 वाइड, एक नो-बॉल और चार लेग बाई) शामिल थे। वेस्टइंडीज का 92/1 टी20 विश्व कप में पावरप्ले का सर्वोच्च स्कोर भी है, जो 2014 में सिलहट में आयरलैंड के खिलाफ नीदरलैंड के 91/1 से बेहतर है।

T20I में उच्चतम पावरप्ले स्कोरः

102/0 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023

98/4 - वेस्टइंडीज बनाम एसएल, कूलिज, 2021

93/0 - आईआरई बनाम वेस्टइंडीज, सेंट जॉर्ज, 2020

92/1 - वेस्टइंडीज बनाम एएफजी, ग्रोस आइलेट, 2024।

Nicholas Pooran's blazing innings of 98 helped West Indies set several new milestones.



All the records from the #WIvAFG encounter ⬇#T20WorldCuphttps://t.co/dIDvxm7jQV — ICC (@ICC) June 18, 2024

T20I में एक ओवर में सर्वाधिक रनः

36 - युवराज सिंह (भारत) बनाम स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड), डरबन, 2007

36 - कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) बनाम अकिला धनंजय (श्रीलंका), कूलिज, 2021

36 - रोहित शर्मा और रिंकू सिंह (IND) बनाम करीम जनत (AFG), बेंगलुरु, 2024

36 - दीपेंद्र सिंह ऐरी (एनईपी) बनाम कामरान खान (क्यूएटी), अल अमेरात, 2024

36 - निकोलस पूरन और जॉनसन चार्ल्स (वेस्टइंडीज) बनाम अजमतुल्लाह उमरजई (एएफजी), सेंट लूसिया, 2024।

West Indies register a thumping win in St Lucia to finish top of Group C 🔥#T20WorldCup | #WIvAFG | 📝 https://t.co/CcuAL1bEdApic.twitter.com/gBBNNObkHO — ICC (@ICC) June 18, 2024

पुरुषों के टी20 विश्व कप में टीम का सर्वोच्च स्कोरः

260/6 -श्रीलंका बनाम केन्या, जोहान्सबर्ग, 2007

230/8 - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, मुंबई, 2016

229/4 - दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, मुंबई, 2016

218/4 - भारत बनाम इंग्लैंड, डरबन, 2007

218/5 - वेस्टइंडीज बनाम एएफजी, ग्रोस आइलेट, 2024

वेस्टइंडीज का 218/5 टी20ई में अफगानिस्तान के खिलाफ पारी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है, जो 2013 में अबू धाबी में आयरलैंड के 225/7 के बाद है।

Nicholas Pooran's magnificent 98 helped West Indies top the group and earned him the @aramco POTM 🏅#T20WorldCuppic.twitter.com/qunFzpUecy — ICC (@ICC) June 18, 2024