New Zealand vs Sri Lanka 2023: 4 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा, श्रीलंकाई गेंदबाज में पर टूट पड़े सीफर्ट, 3 छक्के और 10 चौके की मदद से 48 गेंद में 88 रन कूटे

Highlights न्यूजीलैंड की टीम ने टेस्ट सीरीज 2-0 से और वनडे सीरीज 2-0 से अपने नाम किया था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन बनाए। कीवी टीम एक गेंद पहले (19.5 ओवर) 6 विकेट पर 183 रन बनाकर बाजी मार ली।

New Zealand vs Sri Lanka, 3rd T20I 2023: न्यूजीलैंड ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 4 विकेट से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज 2-1 से कब्जा कर लिया। सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट को प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच अपने नाम किया।

New Zealand clinched the #NZvSL T20I series 2-1 🏆 pic.twitter.com/fWez2Al4Qy

श्रीलंका ने पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ली थी। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को नौ विकेट से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की थी। तीसरे मैच में 4 विकेट से हराकर बाजी मार ली। न्यूजीलैंड की टीम ने टेस्ट सीरीज 2-0 से और वनडे सीरीज 2-0 से अपने नाम किया था।

Another entertaining thriller unfolds as New Zealand clinch the T20I series against Sri Lanka 👀#NZvSL report 👇https://t.co/8sXfBpmrTK