New Zealand vs Sri Lanka, 3rd ODI: श्रीलंका 290, न्यूजीलैंड 150 रन, 140 रन से जीत?, टी20 के बाद वनडे सीरीज पर न्यूजीलैंड का कब्जा

New Zealand vs Sri Lanka, 3rd ODI: श्रीलंका की टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 140 रन से मसल दिया। हालांकि टी20 के बाद वनडे सीरीज पर न्यूजीलैंड का कब्जा हो गया। न्यूजीलैंड की टीम पहले ही 2 मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा किया था। पहला और दूसरा एकदिवसीय मैच कीवी टीम ने अपने नाम किया और तीसरा मैच श्रीलंका टीम के नाम रहा। तीसरे मैच में पहले खेलते हुए श्रीलंका की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 290 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम 29.4 ओवर में 150 पर सिमट गई। असिथा फर्नांडो को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। मैट हैनरी को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। न्यूजीलैंड के लिए मार्क चैपमेन ने 81 गेंद में 81 रन की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 10 चौके शामिल हैं। अकेले टीम को जीत नहीं दिला सके।

Sri Lanka post a formidable target for New Zealand in the final ODI in Auckland 🎯



📝 #NZvSL: https://t.co/Lj17Af7Ypcpic.twitter.com/ZCOxVek7gC — ICC (@ICC) January 11, 2025

Mark Chapman brings up his half-century with a six. The fourth time he's reached the milestone in ODI cricket for New Zealand. Follow play LIVE in NZ with TVNZ DUKE, TVNZ+, Sprot Nation and The ACC. LIVE scoring | https://t.co/bbHsVSKeJe 📲 #NZvSL#CricketNationpic.twitter.com/40ltwUieMY — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 11, 2025

Pulled nicely for four by Nathan Smith. Playing a strong support role alongside Mark Chapman (72*). Follow play LIVE and free in NZ with TVNZ DUKE and TVNZ+ #NZvSL#CricketNationpic.twitter.com/UYSYnmp2eo— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 11, 2025

150 ODI wickets for Matt Henry and his ninth of the series. Bringing a very good Janith Liyanage innings to an end LIVE snd free in NZ on TVNZ DUKE and TVNZ+. #NZvSL#CricketNationpic.twitter.com/IzBErA9r1J— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 11, 2025

असिथा फर्नांडो ने 7 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट निकाले। श्रीलंका के लिए सांत्वनापूर्ण जीत है। निसांका, कुसल मेंडिस और लियानाज ने अर्धशतकीय पारी खेली। थीक्षाना और मलिंगा ने भी 3-3 विकेट अपने नाम किया। इस 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज में सर्वोच्च स्कोर है। थीक्षाना ने पारी की शुरुआत में ही विल यंग को शून्य पर आउट कर दिया और असिथा फर्नांडो ने पावरप्ले के भीतर तीन विकेट लिया।

291 required for a series sweep in Auckland! Matt Henry (4-55), Mitchell Santner (2-55), Michael Bracewell (1-45) and Nathan Smith (1-69) in the wickets. Follow the chase LIVE in NZ with TVNZ DUKE, TVNZ+, Sport Nation and The ACC. LIVE scoring | https://t.co/bbHsVSKeJe 📲 #NZvSLpic.twitter.com/S8CWuLQdA4 — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 11, 2025