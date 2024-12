New Zealand vs Sri Lanka, 1st T20I: 121 पर 0 और 43 के अंदर 8 विकेट?, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका 8 रन से हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त

Highlights New Zealand vs Sri Lanka, 1st T20I: न्यूजीलैंड की टीम भी संघर्ष कर रही थी। New Zealand vs Sri Lanka, 1st T20I: जैकब डफी को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। New Zealand vs Sri Lanka, 1st T20I: श्रीलंका की अविश्वसनीय हार हुई।

New Zealand vs Sri Lanka, 1st T20I: न्यूजीलैंड ने अविश्वसनीय अंदाज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले टी20 मैच में श्रीलंका को 8 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 172 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बना सकी। श्रीलंका की टीम 13.2 ओवर में बिना विकेट खोए 121 रन बना लिए थे। लेकिन मैच में पासा पलट गया और 43 रन के अंदर 8 विकेट गंवाकर मैच हार गए। श्रीलंका की अविश्वसनीय हार हुई। न्यूजीलैंड की टीम भी संघर्ष कर रही थी। जैकब डफी को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

First 13.2 overs - 121/0.

Last 6.4 overs - 43/8.



SRI LANKA LOST THE T20I BY 8 RUNS AGAINST NEW ZEALAND. 🤯 pic.twitter.com/QsIfoIANiY — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 28, 2024

A COLLAPSE TO FORGET FOR SRI LANKA.



- Chasing 173 runs, Sri Lanka were 121/0(13.2) then lost the match by 8 runs in the first T20I.



Sri Lanka lost 8 wickets for just 43 runs in the space of 40 balls 🤯



Captain Mitchell Santner Era begins with a style for Kiwis. pic.twitter.com/TQ7RPNhFtC— Johns. (@CricCrazyJohns) December 28, 2024

The equation heading into the final over at Bay Oval. Follow play LIVE in NZ with TVNZ 1, TVNZ+, Sport Nation and The ACC. LIVE scoring | https://t.co/rG8z0rpkrn 📲 #NZvSL#CricketNationpic.twitter.com/k2GTOcCI5x— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 28, 2024

मिशेल और ब्रेसवेल के बीच 105 रनों की शानदार साझेदारी की बदौलत 64/5 से 172/8 पर पहुंचाया। श्रीलंका के दोनों ओपनर ने कमाल की बल्लेबाजी की। दोनों सलामी बल्लेबाज शानदार लय में दिखे और 14वें ओवर में उनका स्कोर 121 रन तक पहुंच गया, लेकिन तभी हालात में नाटकीय मोड़ आ गया।

1 . W . W W



Three in the over for Jacob Duffy! Turning the game on it's head at Bay Oval. Follow play LIVE in NZ with TVNZ 1, TVNZ+, Sport Nation and The ACC. LIVE scoring | https://t.co/rG8z0rpkrn 📲 #NZvSL#CricketNationpic.twitter.com/zmk8CSPKYW — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 28, 2024

जैकब डफी द्वारा फेंके गए 14वें ओवर में उन्होंने 3 विकेट खो दिए और पासा पलट गया। जैकब डफी ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट निकाले। जाकारी फ़ॉल्क्स ने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट और मैट हैनरी ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए।