NZ vs SL, 1st ODI: श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड की बड़ी जीत, 198 रनों से हराया, 76 रनों पर किया ऑल आउट, हेनरी शिपली ने झटके 5 विकेट

Highlights पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड टीम ने 59.3 ओवर में 274 रन बनाए लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका टीम 20 ओवर की एक गेंद शेष रहते 76 रनों पर सिमटी शिपले ने अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहलीबार 5 विकेट लिए

New Zealand vs Sri Lanka, 1st ODI: ऑकलैंड में श्रीलंका के खिलाफ पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड की टीम का पूरी तरह से दबदबा देखने को मिला। शनिवार को खेले गए पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 189 रनों से मात दी है और श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनाई। न्यूजीलैंड के मध्यम गति के तेज गेंदबाज हेनरी शिपले ने अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहलीबार 5 विकेट झटके। उन्होंने 7 ओवर 31 रन दिए।

इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। वहीं बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड टीम के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 49 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 51 रनों की पारी खेली। उनके अलावा रचिन रविंद्र ने 49 (52 गेंद) रन बनाए। जबकि डेरिल मिशेल ने 47 (58 गेंद) रनों की पारी खेली। ग्लेन फ्लिप ने भी बल्ले से 39 रनों का योगदान दिया। इस प्रकार टीम ने 59.3 ओवर में 274 रन बनाए।

करुणारत्ने को 4 विकेट मिले। रजिथ और लहिरु कुमारा ने 2-2 विकेट झटके, जबकि दिलशान और कप्तान शनाका को एक-एक विकेट मिला। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम का पहला ही विकेट तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जा गिरा। सलामी बल्लेबाज फर्नांडु 4 रनों के निजी स्कोर में आउट हो गए। इसके बाद अगले ही ओवर में निशंका भी 9 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर रन आउट हुए।

Complete domination from New Zealand as Sri Lanka suffer a heavy defeat in Auckland 💪#NZvSL | #CWCSL | 📝: https://t.co/okbhhuKx7Tpic.twitter.com/YrLy9Tc7Jt