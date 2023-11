NZ vs SA, World Cup 2023: डिकॉक-डुसेन ने मैदान पर मचाया गदर, न्यूजीलैंड के सामने 358 का लक्ष्य

Highlights डिकॉक-डुसेन ने लगाया शतक, न्यूजीलैंड के सामने 358 का लक्ष्य न्‍यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका स्कोरकार्ड, वर्ल्‍ड कप 2023 मैच लाइव अपडेट NZ vs SA Live Score: बेहतरीन फॉर्म में क्विंटन डिकॉक और रासी वान डर डुसेन

New Zealand vs South Africa Scorecard, Rassie van der Dussen (133), Quinton de Kock(114)

बेहतरीन फॉर्म में चल रहे क्विंटन डिकॉक और रासी वान डर डुसेन ने जीवनदान का फायदा उठाकर शतक जमाए जिससे दक्षिण अफ्रीका ने धीमी शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे विश्व कप के मैच में बुधवार को यहां चार विकेट पर 357 रन का विशाल स्कोर बनाया। डिकॉक ने 116 गेंद पर 10 चौकों और तीन चौकों की मदद से 114 रन बनाए। डुसेन ने 118 गेंद पर 133 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 200 रन की साझेदारी की। इनके अलावा ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजे गए डेविड मिलर ने 30 गेंद पर चार छक्कों की मदद से 53 रन की तूफानी पारी खेली।

🔄 Change Of Innings



Rassie van der Dussen (133) & Quinton de Kock(114) led a batting exhibition from the Proteas 🇿🇦🏏



Some ferocious hitting from David Miller in the last 10 overs ensured the Proteas reach 357/4



🇳🇿 need 358 runs to win #NZvSA#BePartOfIt#CWC23pic.twitter.com/5ya5RBL1zh — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 1, 2023

दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी 10 ओवर में 119 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साउदी ने 77 रन देकर दो विकेट लिए। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और फिर कसी गेंदबाजी की। आलम यह था कि डिकॉक जैसा आक्रामक बल्लेबाज पहले 15 ओवर में केवल एक बाउंड्री लगा पाया था। दक्षिण अफ्रीका ने पहले पावरप्ले में एक विकेट पर 43 रन बनाए। इसमें कप्तान तेंबा बावुमा का योगदान 24 रन था। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर स्लिप में कैच देने से पहले अपने चारों चौके और एक छक्का मेट हेनरी पर लगाया।

HATS OFF TO RASSIE 👏



Some classy display with the bat from Rassie van der Dussen to reach a 💯



This is century number 2️⃣ in the #CWC23 🇿🇦#NZvSA#BePartOfItpic.twitter.com/mHUO26Hr4P — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 1, 2023

डिकॉक भी उनके पीछे पवेलियन लौट जाते लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने विश्व कप में अपना पहला मैच खेल रहे साउदी की गेंद पर उनका मुश्किल कैच छोड़ दिया। डिकॉक तब 12 रन पर खेल रहे थे। उन्होंने पारी के 16वें ओवर में साउदी पर चौका और छक्का लगाकर अपने हाथ खोले और फिर सेंटनर की गेंद भी छह रन के लिए भेजी। वह 62 गेंद पर 50 रन तक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने का जॉक कैलिस (485 रन, 2007) का रिकॉर्ड तोड़ा।

डुसेन भी शुरू में जूझते नजर आए लेकिन उन्होंने पांव जमाए रखे तथा 61 गेंद पर अपना पचासा पूरा किया। इस बीच उन्होंने रविंद्र और फिलिप्स पर छक्के लगाए। डिकॉक ने जेम्स नीशम पर छक्का लगाकर 103 गेंद पर वर्तमान विश्व कप का अपना चौथा शतक पूरा किया। नीशम के इस ओवर में डुसेन को दो जीवनदान मिले। उन्होंने बाद में इसी गेंदबाज पर चौका लगाकर 101 गेंद पर अपना शतक पूरा किया जो वर्तमान विश्व कप में उनका दूसरा सैकड़ा है।

𝙀𝙥 4: 𝙏𝙝𝙚 𝙌𝙪𝙞𝙣𝙣𝙮 𝙎𝙝𝙤𝙬



A 4️⃣th century for Quinton de Kock in this #CWC23 🇿🇦💯



We are running out of superlatives 😲#NZvSA#CWC23#BePartOfItpic.twitter.com/aMKiya8FAr — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 1, 2023

टॉम लैथम ने इन दोनों की साझेदारी तोड़ने के लिए सात गेंदबाजों का उपयोग किया। इस बीच हेनरी को मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैदान छोड़ना पड़ा। साउदी ने 40वें ओवर में डिकॉक को बैकवर्ड प्वाइंट पर कैच करा कर यह साझेदारी तोड़ी। इस बार फिलिप्स ने कैच लेने में कोई गलती नहीं की। डुसेन ने शतक पूरा करने के बाद नीशम पर लगातार दो छक्के लगाए जबकि मिलर ने यही रवैया फिलिप्स के खिलाफ अपनाकर 46वें ओवर में टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया। साउदी ने डुसेन को बोल्ड करके इन दोनों के बीच 43 गेंद पर निभाई गई 78 रन की साझेदारी तोड़ी। मिलर ने नीशम पर छक्का लगाकर 29 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया।