New Zealand vs England, 1st Test: 18, 41, 70 और 112 रन पर जीवनदान?, हैरी ब्रूक ने तोड़ दी कमर, 171 रन, 197 गेंद, 15 चौके और 3 छक्के

Highlights New Zealand vs England, 1st Test: हेगले ओवल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर की सूची में 5वें स्थान पर आ गए हैं। New Zealand vs England, 1st Test: 7वां शतक पूरा किया और रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गए। New Zealand vs England, 1st Test: क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में उपलब्धि हासिल की।

New Zealand vs England, 1st Test: इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 171 रनों की शानदार पारी खेलकर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ब्रुक ने क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में यह उपलब्धि हासिल की। अपना 7वां शतक पूरा किया और रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गए। मेहमान बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत टेस्ट स्कोर का रिकॉर्ड है। जो बर्न्स (ऑस्ट्रेलिया) और दिमुथ करुणारत्ने (श्रीलंका) के पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिया। हेगले ओवल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर की सूची में पांचवें स्थान पर आ गए हैं। सूची में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा है।

टॉम लैथम (252 और 176), केन विलियमसन (238), और ब्रेंडन मैकुलम (195) शामिल हैं। ब्रुक क्राइस्टचर्च में किसी मेहमान बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत टेस्ट स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। वह बर्न्स से आगे निकल गए, जिन्होंने 2016 में 170 रन बनाए थे। श्रीलंका के करुणारत्ने ने 2014 में 152 रन की पारी खेली थी। इन दोनों खिलाड़ी से आगे निकल गए।

ब्रूक को 18, 41, 70 और 112 रन के निजी योग पर जीवनदान दिये। ब्रूक ने इसका पूरा फायदा उठाया और 197 गेंद में 171 रन बनाए और इस दौरान 15 चौके और 3 छक्के मारे। इंग्लैंड की टीम ने 10 विकेट पर 499 रन बनाए। इस मैदान पर मेहमान टीम के सर्वोच्च स्कोर ऑस्ट्रेलिया के नाम है, 2016 में 505 रन बनाए थे। ब्रुक ने केवल 123 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

उन्होंने बेन स्टोक्स (80) के साथ जुड़ने से पहले ओली पोप (77) के साथ 151 रन की साझेदारी की। ब्रूक का इस साल यह तीसरा शतक है। इससे पहले वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया था। ब्रूक 2,000 टेस्ट रन भी पूरे किए। केवल 36 पारियों में 2,000 टेस्ट रन बनाए हैं। वह अब इस मुकाम तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज अंग्रेज हैं।

ब्रूक अब क्रिकेट के महान खिलाड़ियों विवियन रिचर्ड्स, आर्थर मॉरिस, एवर्टन वीक्स और फ्रैंक वॉरेल क्लब में हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ियों में ब्रुक केवल हर्बर्ट सटक्लिफ से पीछे हैं, जिन्होंने 33 पारियों में 2,000 टेस्ट रन पूरे किए थे। 22 टेस्ट मैचों में इंग्लिश बल्लेबाज के नाम अब 60.05 की औसत से 2,102 रन हैं। सात शतक के अलावा नौ अर्धशतक शामिल हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 500 रन बनाने वाले ब्रूक का औसत 100 का है। इसमें पांच पारियों में दो शतक सहित चार पचास से अधिक स्कोर शामिल हैं।