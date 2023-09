New Zealand VS Bangladesh 2023: न्यूजीलैंड और बांग्लादेश टीम की घोषणा, 21, 23 और 26 सितंबर को मीरपुर में होंगे वनडे सीरीज, देखें शेयडूल

Highlights नईम शेख, अफीफ हुसैन और शमीम हुसैन को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। घरेलू सीरीज के बाद से एकदिवसीय टीम में शामिल नहीं किया गया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैच 21, 23 और 26 सितंबर को मीरपुर में होंगे।

New Zealand VS Bangladesh 2023: अनुभवी जोड़ी तमीम इकबाल और हरफनमौला महमूदुल्लाह को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती दो वनडे के लिए 15 सदस्यीय बांग्लादेश टीम में शामिल किया गया है। तमीम जिन्होंने आखिरी बार जुलाई में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, तब से पीठ की चोट के कारण बाहर हो गए थे।

