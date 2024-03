New Zealand vs Australia: कंगारू गेंदबाजों के आगे बिखरी कीवी टीम, 179 पर ऑलआउट, 217 रनों की लीड

New Zealand vs Australia: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में कंगारू गेंदबाजों की कसी गेंदबाजी के आगे कीवी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। पूरी टीम 179 रनों पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के आगे न ही ओपनर चले और न ही मिडिल ऑर्डर। कीवी बल्लेबाजों के ऊपरी पांच बल्लेबाज महज 25 रन बनाने में कामयाब रहे।

