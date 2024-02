NEW ZEALAND vs AUSTRALIA: 'संकटमोचक', बने कैमरून ग्रीन, ठोका तूफानी शतक

Highlights NEW ZEALAND vs AUSTRALIA: ऑस्ट्रेलिया ने 85 ओवर में 9 विकेट खोकर 279 रन बना लिए NEW ZEALAND vs AUSTRALIA: ऑस्ट्रेलिया की ओर से बल्लेबाज कैमरून ग्रीन ने शतक लगाया NEW ZEALAND vs AUSTRALIA: ग्रीन ने अपनी पारी में 155 गेंद खेली और 103 रन बनाए

NEW ZEALAND vs AUSTRALIA: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले पहला टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 85 ओवर में 9 विकेट खोकर 279 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से बल्लेबाज कैमरून ग्रीन ने शतक लगाया। ग्रीन ने अपनी पारी में 155 गेंद खेली और 103 रन बनाए। ग्रीन ने अपनी पारी में 16 शानदार चौके भी लगाए।

HUNDRED FOR CAMERON GREEN....!!!



- What a knock, Australia was under huge trouble, no support from the other end, playing a lone warrior knock and he scored an iconic hundred against New Zealand 🫡 pic.twitter.com/xb5dNSWpO8 — Johns. (@CricCrazyJohns) February 29, 2024

ग्रीन का स्ट्राइक रेट 66.45 रही। यहां बताते चले कि ग्रीन के टेस्ट करियर का यह दूसरा शतक था। वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रीन का यह पहला शतक था। क्रीज पर कैमरून ग्रीन और जोश हेजलवुड की जोड़ी मौजूद है। ग्रीन ने अपने टेस्ट करियर में 27 मैचों की 40 पारियों में 1242 रन बनाए हैं। 114 उनका उच्चतम स्कोर है। एवरेज 35.49 की है। स्ट्राइक रेट 48.25 का है। दो शतक के साथ 6 हाफ सेंचुरी भी ग्रीन के नाम है। ग्रीन अब तक 136 चौके और 7 छक्के जड़ चुके हैं।

What a 💯 by Cameron Green..!!



Match winning knock, team was under tremendous pressure and his recent form is also questionable.



Delivered for the team when it matter the most. Batting has all Class. Takes the team from 89/4 to 279/9. Top Stuff from himpic.twitter.com/YfEEjpwksC — Sujeet Suman (@sujeetsuman1991) February 29, 2024

एक नजर टेस्ट मैच के पहले दिन पर

न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउथी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी की। जिसके दमपर ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। हालत यह हो गए कि एक छोड़ से लगातार विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। स्टीव स्मिथ 71 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके लगाए।

The whole New Zealand crowds giving standing ovation to Cameron Green when he completed his Hundred.



- A HUNDRED TO REMEMBER FOR GREEN...!!!!! 👏 pic.twitter.com/wszngAZhfH — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) February 29, 2024

स्ट्राइक रेट 43.66 का रहा। वहीं उस्मान ख्वाजा 118 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 3 चौके एक छक्का लगाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ महज 89 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के चार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। हालांकि, ग्रीन एक छोड़ संभालने में कामयाब रहे। उन्होंने मिचेल मार्श के साथ 77 गेंद में 67 रन की साझेदारी की।

न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी ने 20 ओवर में 43 रन देकर 4 विकेट लिए। उन्होंने स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, मार्श और नाथन लियोन को अपनी गेंद पर आउट किया। विलियम ओरूर्के और स्कॉट कुग्गेलिन ने 2-2 बल्लेबाजों को आउट किया।