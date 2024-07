Airlines Banks Media: एयरलाइंस के बाद... बैंक, मीडिया बंद, इन देशों ने बुलाई इमरजेंसी बैठक

Highlights सर्वर में आई कमी से दुनिया भर में विमान सेवाएं प्रभावित ब्रिटेन-ऑस्ट्रेलिया में बैंक, मीडिया चैनलों में आई दिक्कत कई देशों ने अपने यहां बुलाई आपातकाल बैठक

Airlines Banks Media: सर्वर में आई कमी के चलते देश भर में जहां विमान सेवाएं प्रभावित हुई। वहीं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में बैंक, मीडिया भी प्रभावित हुआ। इसे लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। सर्वर की कमी के चलते ब्रिटेन की सबसे बड़ी रेल सेवा में तकनीकी दिक्कत आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर सेवा प्रभावित हुई। ब्रिटेन की स्काई न्यूज सेवा प्रभावित, ऑफ एयर हुआ चैनल वहीं, ऑस्ट्रेलिया में एबीसी न्यूज में भी दिक्कत सामने आई है।

A global internet outage is affecting airlines, banks, media and offices from the US to Australia, reports AP

एयरपोर्ट पहुंचे यात्री क्या बोले

गोवा एयरपोर्ट पर फंसे एक यात्री ने बताया कि मेरी फ्लाइट गोवा से दिल्ली की थी और सर्वर की समस्या के कारण इसमें देरी हुई। उन्होंने हमें हाथ से बनाया हुआ बोर्डिंग पास दिया, जिस पर हमारे नाम गलत लिखे थे। मैं पास पाने के लिए करीब दो घंटे तक लाइन में खड़ा रहा।

VIDEO | "My flight was from Goa to Delhi and there was a delay due to server issues. They gave us a boarding pass, made by hand, with our names spelled wrong. I was standing in the line for about two hours (to get the pass)," says a stranded passenger at Goa airport.



(Full… pic.twitter.com/wwEpQ9sA5J

सर्वर में आई कमी, दिल्ली एयरपोर्ट का पोस्ट

दिल्ली एयरपोर्ट ने एक्स पर पोस्ट किया। एक्स पर पोस्ट में कहा गया कि वैश्विक आईटी समस्या के कारण, दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हुईं हैं। हम अपने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए अपने सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उड़ान की अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन या ग्राउंड हेल्प डेस्क के संपर्क में रहें।

"Our services are still seeing continuous improvements while we continue to take mitigation actions. More details can be found within the admin center under MO821132 and https://t.co/2zlbtRGosS," tweets Microsoft as users face issue impacting their ability to access various…

सर्वर में आई कमी पर माइक्रोसॉफ्ट का बयान आया, जिसमें कहा गया कि हमारी सेवाओं में अभी भी निरंतर सुधार हो रहा है, हालांकि, हम कार्रवाई जारी रख रहे हैं।

#WATCH | A passenger, Deepak says, "I have come from Mumbai, on an Air India flight. The flight was delayed by an hour. I don't know the reason, they didn't tell me when I asked. We were given smooth entry, though...We didn't face any difficulty..."

यात्री दीपक ने कहा कि मैं एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई से आया हूं। फ्लाइट एक घंटे देरी से आई। मुझे कारण नहीं पता, जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। हालांकि हमें आसानी से प्रवेश दिया गया। हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

क्यों हुई समस्या

दुनियाभर में विमान सेवा, बैंक और मीडिया संस्थान में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने से समस्या पैदा हुई। शुक्रवार को गड़बड़ी आने से दुनियाभर में इसका असर पड़ा है।

